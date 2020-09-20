İYİ Parti Olağan Kurultayı heyecanını yaşıyor. 'Millet Bizi Çağırıyor' sloganı ile gerçekleştirilen kurultay, Ankara Altınpark'ta salgın koşulları nedeniyle açık havada ve seyircisiz yapılıyor. Kurultayın divan başkanlığına İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu seçildi.2. Olağan Kurultay vesilesi ile Anıtkabir'e ziyaret eden olan heyette ise, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Genel İdare Kurulu Üyesi Emir Sami İşmen ve Betül Tosun yer aldı.

Meral Akşener İYİ Parti Kurultayında konuşuyor CANLI