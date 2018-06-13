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Meral Akşener: Erdoğan'ın beka sorunu var (3)

'MİLLET DIŞINDA BANA TALİMAT VEREBİLECEK DOĞMADI' İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Sivas ve Tokat'ın ardından Amasya mitinginde halka seslendi. Yavuz Selim Meydanı'nda vatandaşlarla...

Meral Akşener: Erdoğan'ın beka sorunu var (3)

'MİLLET DIŞINDA BANA TALİMAT VEREBİLECEK DOĞMADI'
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Sivas ve Tokat'ın ardından Amasya mitinginde halka seslendi. Yavuz Selim Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Akşener burada yaptığı konuşmada da, TİKA'yı kapatacağı ve FETÖ'den talimat aldığı iddialarına tepki gösterdi. Akşener, şöyle dedi:
"TİKA, Türk cumhuriyetleri için kurulmuş bir kurum, Meral de onu kapatıyor. Bu arada daha ayrı bir ayrıntı, ben Pensilvanya'dan talimat almışım. Bir de onu söyledi. Şimdi ben Sayın Yıldırım'a huzurunuzda şunu söyleyeyim. Kardeşim milletimin dışında bana talimat veren, verebilecek olan anasının karnından doğmadı. Siz Pensilvanya'lardan talimat almaya alışkın olduğunuz için herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Orada dur bir. Sen bir Başbakansın, bir insan için eğer 'FETÖ'cü' diyorsan ispatlamakla ve gereğini yapmakla mükellefsin. Ahan da ben buradayım. Bak bir sürü polis arkadaşımız orada, verin tutuklasınlar beni. Amasya'dayım, beraberiz, hadi alsınlar. İçişleri Bakanı sana bağlı, Adalet Bakanı sana bağlı, ver talimatını, koy belgeleri bak o zaman ben de tıkır tıkır giderim aralarından, en ufak bir karşı koyma yapmadan. Ama 2,5 senedir bana çeşitli şekillerde 'FETÖ'cü' diyenler var. Ben bunlara dedim ki 'İspatlayın', 'ispatlamazsanız şerefsizsiniz, alçaksınız'. 2.5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz, şerefsiz geziyor. Şimdi Sayın Başbakan hem yalan söylüyor hem iftira atıyor. Tekrar söylüyorum; iftirasını ispatlamayan şerefsizdir."
Açıklamalarının ardından sıcakta vatandaşları çok bekletmek istemediğini söyleyen Akşener, Amasyalıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine son verdi.
İYİ Parti Amasya Milletvekili adayı Fatih Coşar, miting sonunda Meral Akşener'e kenti simgeleyen bir tablo hediye etti.

Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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