Meral Akşener'den televizyon ekranında HDP çıkışı

İYİ Parti lideri Akşener, HDP üzerinden partisinin ve kendisinin 'test edildiğini' belirtti, sert sözlerle tepki gösterdi: HDP ile Meral Akşener'i, İYİ Parti'yi terbiye, test edeyim derken, Kürtlere hakaret ediliyor bu ülkede.

Habertürk'te gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP üzerinden kendisine ve partisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Akşener, şunları kaydetti: "Acı olan ne biliyor musunuz? İYİ Parti ve Meral Akşener, HDP üzerinden hep test edilir oldu. HDP ile Meral Akşener'i, İYİ Parti'yi terbiye, test edeyim derken, Kürtlere hakaret ediliyor bu ülkede."

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Dindar Kürt aydınların, kanaat önderlerinin silsilesini biliriz biz. Türkiye'de rahmetli olmuş ne kadar dini grubun başında bulunan kişiler vardıysa hepsiyle masaya oturmuşumdur. Annemin ailesi muhafazakar geleneğin içinde. Annemin dayısı Menderes'in il başkanı. Babamın ailesi ise Cumhuriyet kurucusu, Atatürk'ün arkadaşları. İki yapıdan olunca çok şanslıyım. İki tarafı da biliyorum.

"DİNDAR BİR AİLENİN KIZIYIM"

Rahmetli babam paşasını devirdiği için rahmetli Ecevit'e hiç oy vermedi. Rahmetli babam ondan sonra Türkeşçi oldu tırnak içinde. Dindar bir ailenin kızıyım. Yanımda erkek arkadaşlarım olurdu. Rıza Akçalı olurdu mesela. O silsileyi biliyorum. Bağcılar'da kimler oturur, Fatih'te, Esenler'de kimler yaşar biliyorum. O bilgiyi, görgüyü, tanışıklığı harekete geçirdim. Güneydoğu ziyaretlerimin bununla ilgisi yok.

"GÜNEYDOĞU'YU GERÇEKTEN BİLEN..."

Acı olan ne biliyor musunuz? İYİ Parti ve Meral Akşener, HDP üzerinden hep test edilir oldu. HDP ile Meral Akşener'i, İYİ Parti'yi terbiye, test edeyim derken, Kürtlere hakaret ediliyor bu ülkede. Ben Güneydoğu'yu gerçekten bilen Batı'da doğmuş politikacılardan birisiyim. Ben evlerde kalırdım. Çoğunuzun tanıdığı isimlerin evinde kalırdım. O evlerde nasıl karşılarlar sizi biliyor musunuz? Kocasız, yalnız gitmişseniz, evin en büyüğü, yaşlı kadın, yere yatak serilir, orada yaşlı kadın yatar, odanın kapısının dışında sandalyede bir genç sizi korumak için bekler.

"BİR SEÇİM UĞRUNA..."

Şimdi sürekli bir hakaret dili oluştu. Ben buna karşıyım. Buradan Türkiye'ye hayır çıkmazı anlatmaya çalıştım. Bu açıklıkla söylüyorum, Güneydoğu'da PKK karşısında şehit veren pek çok aile var. Biz onlara ne diyeceğiz? Bir seçim uğruna. Devletin yanında yer almış aileler aileler şehit vermiş. Hakkari'deki korucular Türk bayrağı ile atkıyı bana taktı. Bir kişi de çıkıp bana 'Bu nedir' demedi.

Kürtlerin tamamına siz eğer PKK'lı derseniz yanmışız biz. 31 Mart'a giderken Yeni Şafak Gazetesi CHP ve bizden 29 kişiyi nüfus cüzdanıyla yayınladı. Bizim Abdullah Uçar'ımız var bizim. Muş'lu. Abdullah Bey benim kardeşim. Onu aday yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu ile Bursa'da mitinge çıkıyoruz. Abdullah'ı çağırdım. 'Abla ben Kürdüm ama PKK'lı değilim' diyeceğim dedi.

"HİÇBİR PARTİNİN MARABASI DEĞİLLER"

Her Kürde 'Kürdüm amma PKK'lıyım diye yapıştırıyorsak' vah bu ülkeye! Hiçbir seçmen dini, mezhepsel, etnik olarak hiçbir partinin marabası değildir. Sayın Erdoğan da, sayın Kılıçdaroğlu da ben de onlara yalvarıp oyunu almak durumundayım."