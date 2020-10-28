Meral Akşener'den Erdoğan'a “askıda ekmek” tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine Bahçeli'nin başlattığı kampanya ile yanıt verdi.

AK Parti ile oluşturulan, Cumhur İttifakı’nın bileşeni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ askıda ekmek” kampanyasına gönderme yapan Meral Akşener, Erdoğan’a, “Peki, ‘Askıda Ekmek Kampanyası’ başlatan küçük ortağının, bundan haberi var mı Sayın @RTErdogan?” diye yanıt verdi.

Erdoğan: Eve ekmek götüremeyen olduğuna inanıyor musunuz?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de evine ekmek götüremeyen kimsenin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin askıda ekmek kampanyasına tepki göstererek, "Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DE EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN OLDUĞUNA İNANIYOR MUSUNUZ?

MHP'nin, Askıda ekmek kampanyasına muhalefetten eleştirilerin geldiğinin dile getirilmesi üzerine Erdoğan, "Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.