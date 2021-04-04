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Meral Akşener'den Alparslan Türkeş'i anma mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ülkücülerin efsanevi lideri, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı...
POLİTİKA 04.04.2021, 10:41 Murat Aydın
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ülkücü Hareketin Efsanevi lideri, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı...
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meral Akşener mesajında; "Türk devlet ve siyaset hayatında derin izler bırakan Alparslan Türkeş’i anlamak, onun değerlerine sahip çıkmak her Türk milliyetçisinin vazgeçilmez görevidir. Vefatının yıl dönümünde Başbuğ Alparslan Türkeş’i saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Akşener'in Alparslan Türkeş Fotoğrafı ile yayınladığı o paylaşım:
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