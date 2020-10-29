Meral Akşener'den 29 Ekim Mesajı (!)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısında konuştu. Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ile ilgili kısıtlamaları sert bir dille eleştirdi. Akşener'in AKP iktidarını hedef aldığı Cumhuriyet mesajı Cumhuriyet Bayramı’nda da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İYİ Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, "Atatürksüz, Cumhuriyetsiz bir Türkiye yalanını yaşamaya devam etsinler; Bizler, Atatürk gerçeğini, Cumhuriyet gerçeğini, tam bağımsız Türkiye gerçeğini, şerefle yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak iktidarı sert bir dille eleştirdi.

Akşener, "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Türk Milleti." sözleriyle noktaladığı Cumhuriyet Bayramı mesajını Twitter hesabından yeniden paylaşırken, İYİ Parti liderinin sözleri büyük beğeni topladı.

İşte Akşener’in o konuşması:

"Yarın, Cumhuriyetimizin 97’inci yıl dönümünü kutlayacağız. Yani, Türk milletinin şeref gününü kutlayacağız! Bu şerefi pek de benimsememiş gözüken iktidar, bu kutlu günü, gönlümüzce kutlamayı yasaklasa da; Bizler bu şerefi, evlerimizde, ailelerimizle, sevdiklerimizle kutlayacağız. Bizler bu şerefi, işyerlerimizde çalışma arkadaşlarımızla kutlayacağız. Bizler bu şerefi, sosyal medyada dostlarımızla kutlayacağız. Bizler bu şerefi, fırsat bulduğumuz her yerde, milletçe tek yürek olarak kutlayacağız. Onlar varsın, yandaş medyalarında, sosyal medya videolarında, mitinglerinde, kongrelerinde, Atatürksüz, Cumhuriyetsiz bir Türkiye yalanını yaşamaya devam etsinler; Bizler, Atatürk gerçeğini, Cumhuriyet gerçeğini, tam bağımsız Türkiye gerçeğini, şerefle yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü, Cumhuriyet şereftir. Çünkü bu şeref, bize şanlı tarihimizin bir armağanıdır. Çünkü bu şeref bizimdir, Çünkü bu şeref, memleketin tüm evlatlarınındır. “Selam şanlı mazimize! Selam yarına! Selam zafer ordusunun silahlarına! Ey geçmişin yiğitleri! Selam sizlere! Ey yarının şehitleri! Selam sizlere! ”Bize bu güzel günü, insanca ve özgür yaşama onurunu hediye eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımıza, bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Türk Milleti."