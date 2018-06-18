Meral Akşener: Bu devran döner

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aksaray'da yaptığı konuşmada, ''Barzani'nin bir yıl evvel Ankara'da bayrağını asanlar milli; Meral Akşener gayri milli mi? Hadi oradan edepsiz. Bu devran döner. Sonra Sayın Erdoğan'a da güvenenleri uyarayım" dedi.

İYİ Parti Lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka seslendi. Son dönemlerde programlarının engellenmeye çalışıldığını belirten Akşener, Aksaray'daki bir polis müdürüne de tepki gösterdi. Akşener, şöyle konuştu:

''Son zamanlarda özellikle benim programlarına yönelik, devlet bürokrasisinden son derece çirkin hadiselerle karşı karşıyayız. 24'ünde gereğini yapacaksınız. Öncelikle şunu söyleyeyim; Aksaray Valisi'ni buradan uyarıyorum, bir polis müdürü Meral Akşener'i HDP ile yan yana koyamaz. Böyle bir terbiyesizliğe izin veremem. Ben bu ülkenin eski İçişleri Bakanıyım. Bu hadsiz müdürü hiç unutmayacağım. Bu bayrağın içinde, bu kırmızının içinde benim şehit amcamın kanı var. Dolayısıyla dün hendekler kazılırken, o polis müdürü kalkıp da bugün iktidarda bulananlara diyebilmiş mi ki, 'Bu hendeklerin kazılması yanlıştır. Bunu yapmayın. Bu kanunsuz talimat demiş mi?' Kafasını çevirmiştir. O hendekler açılırken Sayın Erdoğan, 'Sadece buna ben talimat verdim; valiler kafasını çevirecek, PKK'ya herhangi bir operasyon yapmayacaklar' diye televizyondan söylemedi mi? Sonra ne oldu? Hendekler kapatıldı, kınalı kuzular şehit oldu. Bu fare yürekli adamı hiç unutmayacağım."

Akşener, sözlerinin devamında, "Barzani'nin bir yıl evvel Ankara'da bayrağını asanlar milli; Meral Akşener gayri milli mi? Hadi oradan edepsiz, hadi oradan hadsiz. Peki Barzani'nin kafasındakileri silkeleyip megri megri ağlayanlar yerli ve milli; ben ve partim gayri milli öyle mi? Hadi oradan hadsiz, hadi oradan terbiyesiz. Valiyi uyarıyorum. Bu devran döner. Sonra Sayın Erdoğan'a da güvenenleri uyarayım. Sayın Erdoğan, Mavi Marmara'da olduğu gibi bu hadsiz ve terbiyesiz müdürü dımdızlak ortada bırakır. Hesap vakti geldiğinde, Mavi Marmara'ya binenlere, şehit olanlara dediği gibi 'Binerken bana mı sordunuz?' der ve hepsini dımdızlak ortada bırakır. Onun için devletin bürokratı, devletin bürokratı olmalıdır. Sarayın halayı olacaklardan, vallahi hesap soracağım, billahi hesap soracağım. Devlet sisteminin içine tükürdünüz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir zamanlar vardı. Onları tarih şerefsiz olarak yazıyor ama direnenleri kahraman yazıyor" ifadelerini kullandı.

'BAŞIMI ÖNE EĞDİREBİLDİNİZ Mİ?'

OHAL döneminde seçime gidildiğine dikkat çeken Akşener, ''OHAL döneminde seçime gidiyoruz. İYİ Parti olmasıydı, İYİ Parti'yi siz kurdurmasaydınız, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, 'Cumhurbaşkanı adayı ol' deyip imzalarınızla aday etmeseydiniz, bugün ne konuşulacaktı biliyor musunuz? Sayın Erdoğan'ın kaç oyla birinci turda geçeceği konuşulacaktı. Elbette bana kızacaklar, elbette bana düşman olacaklar ama vız gelir tırıs gider. Bu yolculuğun başından beri elektriğimizi kestiler. Gemerek mahkemeleriyle canımıza okudular. Göçertebildiniz mi, başımı öne eğebildiniz mi? Vız geldi, tırıs gitti'' dedi.

'14 MİLYAR NEREDE, 36 MİLYAR NEREDE?'

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Meral Akşener, pancar kotasını kaldıracağını belirterek, göreve geldiğinde şeker fabrikalarının satışını iptal edeceğini söyledi. 2018 yılı bütçesinde tarıma 14 milyar ayrıldığını kaydeden Akşener, ''Size 36 milyar ayrılması lazımdı. Elektriğin, mazotun, yemin düşük olması lazımdı. Hayvan üretimlerinin faizlerinin olmaması lazımdı. Şimdi 14 milyar Türk Lirası nerede, 36 milyar nerede?'' diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) bir yıllık bütçesinin 36 milyar olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

''TİKA'nın bir yılda harcadığı 36 milyar lira. Aksaraylı çiftçinin hakkını TİKA'ya koymuşlar. TİKA ne yapmış biliyor musunuz? Ekvador'dan bir şehirde deniz temizlemiş, Kolombiya'da bir şehirde okul yaptı, Sudan'da bir adayı restore ediyor. Ecdat yadigârları, bütün bize miras kalanlar yıkılıyor, dökülüyor. TİKA'mız dünyanın her tarafına ulufe dağıtıyor. Kimin parasını; Aksaraylı çiftçinin parasını. TİKA'nın bir yılda harcadığı parayla; 2 bin 267 tekstil fabrikası yapılıp, 150 bin kişiye iş verilebiliyor, 88 şeker fabrikası yapılıyor, 24 milyon küçükbaş hayvan hibe olarak parasız çiftçiye verilebiliyor. 426 bin adet sıfır kilometre traktör, çiftçiye hibe olarak verilebiliyor. Mazotu 2 liradan kullanabiliyorsunuz. Siz mazotu 6 liradan kullanın, TİKA gitsin Kolombiya'da okul yapsın. Bir taşla iki kuş. Bir yandan yandaş, müteahhit zengin et, bir taraftan da ulufe dağıt. Bu düzen değişecek.''



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