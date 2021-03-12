Meral Akşener: Bana PKK’lı dedi daha ötesi var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de Veyis Ateş, Kübra Par ve Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtladı. Akşener “Ekrem İmamoğlu’nun tweetiyle ilgili açıklamama halktan da parti kurmaylarından da bir soru veya tepki gelmedi.” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek 8 Mart paylaşımı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi WhatsApp mesajlarını söylersek ayıp olur" dedi. Akşener, "Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir" ifadelerini kullandı. Akşener, 'Cumhurbaşkanı olur musunuz?' sorusuna, "Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği çalışma davranışım yok. Hepimize sorulsa 'Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin?', elbette isterim" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de Türkiye ve siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Veyis Ateş, Kübra Par ve Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Akşener, İmamoğlu’nun tweeti ile ilgili açıklama yaptı.

Akşener “Ekrem İmamoğlu’nun tweetiyle ilgili açıklamama halktan da parti kurmaylarından da bir soru veya tepki gelmedi.” dedi.

Veyis Ateş’in ‘Sayın İmamoğlu’nun tweetine o tepkiyi verdiniz, biz burada zor durumda kaldık’ diye bir şey söylendi mi? Partili kurmaylarınızdan şöyle bir tepki oldu mu? sorusunu yanıtlayan Akşener şunları söyledi:

Altını çize çize anlatıyorum, vatandaş anlamış. Kürdü, Türkü anlamış. Ama kendini tırnak içinde kanaat önderi sayanlar anlamadan devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın bileşenleri bizim partimizi sürekli bir sınava tabi tutuyorlar, hakaret ederek, çirkinlikler yaparak.

İÇİŞLERİ BAKANI BANA PKK'LI DEDİ DAHA ÖTESİ VAR MI?

Bana PKK’lı dedi daha ötesi var mı? Üsküdar’da ikamet ediyorum ben. İçişleri Bakanı Üsküdar’da çıktı ‘Karamollaoğlu ile Akşener Kandil’de evrak imzaladı’ dedi. Bu üstenci, parmak sallayan, saygısız, çirkin tavırdan arkadaşlarımız rahatsızlar.

Biz 24 Haziran’daki ittifakta Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti vardı. Bir karar beyan ettik, ‘ikinci tura kim kalırsa onun arkasında duracağız’ dedik. 31 Mart’ta teklifi götüren biziz. Saadet Partisi ayrı aday çıkarttı.

Demokrat Parti her yerde aday çıkarttı. Biz CHP ile birlikte gittik. Bizimle ilgili Iğdır ve Ahlat’la ilgili bizzat benim teklifimle aday çıkartmadık. Iğdır’da MHP’nin adayı, Ahlat’ta geçmişi MHP’li olan sonra AK Parti’ye gitmiş adayı destekledik. HDP bizim adaylarımızın bulunduğu her yerde aday çıkardı, biz de buna saygı duyduk.

MİLLİT İTTİFAKI İLE CUMHUR İTTİFAKI KARIŞTIRILIYOR

Balıkesir’de HDP aday çıkardı, oy aldı ve biz 9 bin 900 oyla büyükşehir kaybettik, saygı duyduk. Siyaset böyle bir şey. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı karıştırılıyor. Cumhur İttifakı et tırnak, mezara kadar, kader birliği, bu duygusal ittifak.

Bizimki rasyonel, proje bazlı, kurumsal kimliklerimizi muhafaza eden, et tırnak olmayan, seçmenin taleplerine uygun şekillenmiş, probleme çözüm önerileri birbirinden farklı olan iki siyasi parti. Bizi oranın tavır ve davranışlarıyla değerlendirildiği zaman olmuyor. Fikirler farklı olur, karşılıklı eleştiriler ya da itirazlar olduğu zaman dönülüyor ‘Bunlar AK Parti’ye göz kırpıyor’.

Bir şey demiyorum, bilmemesi çok yanlış. Meclis Başkanlığım döneminde MHP milletvekili olarak Selahattin Demirtaş Grup Başkanvekili olarak gündem dışı söz vermiştim. Bana ‘niye söz verdiniz’ dendiğinde, içtüzüğe göre sizin şehrinizle ilgili söz alma hakkınız var. Bu çok önemli bir eylemdir.

İçtüzüğe göre seçildiğiniz şehrin problemlerini anlatmakla yükümlüsünüz. Döndü bana dedi ki, ‘İngiliz demokrasisine inanıyorsunuz’ dedi. Ömrü hayatım boyunca 1 dakika sınıfa geç girmemişim. Kurallara uymaktan bahsediyorum. HDP veya BDP veya o insanlar seçim yoluyla gelmişler mi? Seçilirken yargı müdahale etmiş mi? Hayır. Peki seçilmiş insanların o günden bahsediyorum, şehirleriyle ilgili sorunlarını Meclis’in gündemine getirme hakları var mı? Var. Şimdi bizim arkadaşlarımız bunu biliyorlar.

Arkadaşlarımız sayın İmamoğlu’nun genel başkanlarına ‘faili meçhulcü, eşinin öldürülmesine azmettirilmiş’ olarak söylenen sözlerden ciddi rahatsızlıkları oldu.

İMAMOĞLU'NUN PERVİN BULDAN'LA BİRLİKTE MESAJINA NE DİYORSUNUZ?

Meral Akşener, kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek 8 Mart paylaşımı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi WhatsApp mesajlarını söylersek ayıp olur" dedi. Akşener, "Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

SARIKAYA: Siz İmamoğlu o tweeti atmasından biraz önce birlikteydiniz?

PAR: O tweetten haberdar olduğunuzda tepkiniz ne oldu? Kızdınız mı?

AKŞENER: Ben şerbetliyim. Çok değer verdiğim siyasetçi ‘sizi üzdüler’ dedi. Ben de ‘alışkınım’ dedim. Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir. Pervin Buldan hanımla ağaç dikmesine yönelik bizim partiden incitici cümle çıktı mı? Hayır. Çünkü sayın İmamoğlu kimi davet edip etmeyeceğini, bizim kendisine diskur çekerek söylememiz mümkün değil. Biz siyasette saygıya inanıyoruz. İYİ Parti ne CHP’yi ne Saadet Partisi’ni incitecek, aslında Cumhur İtitfakı’nın paydaşlarını incitecek sözü davranışı bulamazsınız.

SARIKAYA: İmamoğlu ile son görüşmeniz tweetten 12 saat önceydi.

AKŞENER: Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi whatsapp mesajlarını söylersek ayıp olur.

SARIKAYA: Gönlünüzün alınacağı mesaj mıydı?

AKŞENER: Benim gönlümün alınmasına ihtiyacım yok. Sayın İmamoğlu CHP’nin mensubu olarak siyasi tutum ve davranışıyla ilgili orasının sorumluluğunda ama İstanbul’a hizmet konusunda bizim de ortak olduğumuz sorumluluk alanını temsil ediyor. Ben kapı kapı zil çalıp sayın İmamoğlu’na oy verdim. Söz verdik, İstanbul’a en iyi hizmeti götürecek dedim. Bunu denetlemek hem hakkımız, hem sorumluluğuz. Biz ‘küstüm ver misketleri’ gibi durumumuz yoktur.

Arkadaşlarımız o tweeti hiç beğenmediler. Ben onlara da saygı duyarım.

Akşener, 'Cumhurbaşkanı olur musunuz?' sorusuna, "Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği çalışma davranışım yok. Hepimize sorulsa 'Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin?', elbette isterim" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Akşener, " Kılıçdaroğlu'na 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' dendi. 'Bizim için şahıslar değil sistem değişikliği önemli' dedi. Siz aday olur musunuz? İkinci turda ortak aday mı olur?" sorusuna yanıt verdi.

"24 Haziran seçimlerini nerede eksik, nerede kusur, nerede iyi şeyler yapılmış, çalışmış bir kişi oturuyor karşınızda" diyen Akşener, "Partisi de çalıştı. Oradan 31 Mart çıktı. Kendimle ilgili konuşabilirim. Vatandaş bunu anlamış durumda. Çok net söylüyorum, bu kadar geziyorum. Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği çalışma davranışım yok. Buradaki bütün insanlara, hepimize sorulsa 'Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin?', elbette isterim. Çok şereflidir" ifadelerini kullandı.

Akşener, şöyle devam etti:

"Ama elim o kadar iyi bir durumda ki. Çünkü adaylığa toz zerresi kadar çalışmam yoktur. Bir hedefi önünüze koyduğunuz zaman oraya varmak için her şeyi yok farz edersiniz. Bana düşen iş şu; mümkün olduğunca ülkenin önünü açacak, insanlara nefes aldıracak bir projeyi yönetmeye çalışmak. Onun için kim olur, kim olmaz gerçekten bilmiyorum. Elbette benim de öznesi benim olmadığım yol haritası fikir uçuşturduğum bir alan, düşünce sistematiğim elbette var. Ama siyasetin çabuk tüketildiği dünyadayız biz. Bugün x kişisi çok iyiyse yarın y kişisi öne çıkabiliyor. Benim Türkiye'ye önerim şu olur; seçmenin karşılığı olmuş, 'bununla yol yürüyebiliriz' dediği bir arkadaşla yürümesi faydalı olabileceği şeklinde. Ama ben bunu ne sayın Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşmedim. Bugünden konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum."