"Menbiç planı Türkiye'nin kararlılığının bir sonucu"

TSK, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta Türk askerleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bağımsız devriye faaliyetlerine başladığını duyurdu. Türk askerlerinin zırhlılarla Menbiç'in dış mahallelerinde devriye gezmeye başlamasını; Türkiye'nin askeri açıdan ortaya koyduğu kararlılığın bir sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Türkiye, terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi sürdürürken BM rolü de üstlenerek sığınmacılara karşı insani görevini sürdürüyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamasında, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Operasyonun beklenen bir gelişme olduğuna dikkat çeken Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Türkiye, Fırat Kalkanı ve ardından gelen Zeytin Dalı Harekatı ile oldu bittiye getirilerek Suriye'de Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atacak, geleceğini karartacak bir terör yapılanmasını engelledi" diye konuştu.

Türkiye'nin terör örgütlerini karşı verdiği kararlı mücadelesinin sahaya yansıdığını anlatan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Türkiye, Suriye meselesinde masada önemli bir aktör olarak varlığını sürdürdü. Şimdi de sahadaki bu kararlı tutumunu ortaya koydu. Bunun Menbiç, Fırat'ın Doğusu, Kandil'e yayılacak şekilde sürdüreceği noktasındaki kararlığını ortaya koymuştu. Bunların arasında Menbiç meselesi öncelikliydi. Menbiç, önce DAEŞ'in, daha sonra PKK/PYD yapısının işgaline uğramış bir ilçe merkeziydi. İşgalden önce nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşan bu ilçeyi oldu bittiye getirdiler ve nüfus dengesini bozdular. Terör örgütü PKK'nın kalıcı olma çabası ve bu ekseni tamamlama gayretinin bir uç noktasıydı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Bu görüşmeye de dikkat çeken Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türkiye bu noktada kararlı tutumunu sergileyerek Amerika'ya bu desteğin yapılmaması gerektiğini sahadaki askeri kararlılığıyla ortaya koymuştu. Amerika ile son varılan mutabakat sonucunda 'Türkiye ile birlikte bu çabanın içinde olacağız' mesajı verildi" dedi.

"AMERİKA MEHMETÇİK İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEYECEKTİ"

Menbiç'in Türkiye'nin bölge konusunda geri adım atmamasının bir sonucu olduğunu değerlendiren Hacısalihoğlu, "Türkiye'nin bu kararlılığı ve direnci gösterdiği sürece sonuç alınabileceğinin altını çiziyorduk. Menbiç bunun sonucudur. Hiçbir şekilde Amerikan Ordusu Mehmetçik ile karşı karşıya gelmeyi istemeyecektir. Dolayısıyla burada dirençli ve kararlı olmak gerekir. Çünkü bu Türkiye'nin varlık ve yokluk arasında zorunlu bir durumuydu. Bunun sonuçlarını almaya başladığını görüyoruz. Bölge PKK işgalinden kurtarıldıktan sonra özellikle sığınmacıların yurtlarına kavuşması açısından Türkiye insani bir görevi yerine getirilmiş olacak. Türkiye terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi sürdürürken öte yandan da adeta BM rolünü üstlenecek" diye konuştu.

"MENBİÇ SONRASI FIRAT'IN DOĞUSUNU KONUŞACAĞIZ"

Menbiç'in PKK ve YPG'den temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Hacısalihoğlu, "Bu tamamlanacak ve bundan sonra terör örgütünün yığınak yaptığı ve Türkiye'nin sınırını önemli bir bölümünü kapsayan Fırat'ın doğusunu konuşmaya başlayacağız. Burada da aynı kararlılığının ayakta kalması noktasında önemli sonuçlar alınacağını düşünüyorum" dedi.

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