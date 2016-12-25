Mehmet Şimşek: Türkiye üzerinde operasyonun yapılmasına izin vermeyiz

Mücahit YOLCU- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada 100 yıl önce sahnelenen oyunun, bugünkü sorunlarla ilişkili olduğunu söyledi. Şimşek, "Türkiye üzerinde asla ve asla bir operasyonun yapılmasına izin vermeyiz" dedi.

Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mavikent Sosyal Konutlar'da 1000 dairenin sahibi kura çekimiyle belirlendi. Şahinbey Belediyesi Konferans Salonu'ndaki kura çekimine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Mehter takımının gösteri yaptığı kura çekimi öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Şimşek, yüz yıl önce bulunduğumuz coğrafyada oynanan oyunun bugünkü sorunlarla ilişkili olduğunu kaydetti. Şimşek, Türkiye'nin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Yüz yıl önce bu coğrafyada büyük bir oyun sahnelendi ve o günün tabi ki çizimleriyle, bugünlerinin sorunları ilişkili. Bugünün planlarıyla, bugünün yeni sahnelenen oyunlarıyla o gün aslında ilişkili. O nedenle biz, Allah'ın izniyle bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, güçlü olacağız. Ülkemize, bu güzel vatanımıza sahip çıkacağız. Çünkü biz, dediğimiz gibi 95 yıl önce muhteşem bir, hakikaten mücadeleyle bu şehri kurtaran o kahramanların, o şehitlerin, o gazilerin torunlarıyız. O nedenle bu güzel vatanı korumak ve kalkındırmak bizim görevimiz. O nedenle Türkiye'nin bu zor döneminde birliğimizi, beraberliğimizi korumak; ülkemize, devletimize sahip çıkmak; aynı 95 yıl önceki milli mücadele ruhuna uygun bir şekilde hareket etmek bizim bir görevimiz. Türkiye bütün zorlukların üstesinden gelir. Yeterki birliğimiz, beraberliğimiz güçlü olsun, yeterki biz buna inanalım. Terörle mücadelede son derece kararlıyız ve büyük bir başarıyla bu mücadeleyi veriyoruz."

Birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, Türkiye üzerinden bir operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Şimşek, "Türkiye üzerinde asla ve asla bir operasyonun yapılmasına izin vermeyiz. O nedenle işte Gaziantep'e füze düşmesin diye, Gaziantep saldırıya uğramasın diye, Kilis'e füze düşmesin diye bugün bizim kahraman askerlerimiz Suriye'de bütün terör örgütleriyle mücadele ediyor. Onun için birlik ve beraberlik günüdür. Gün, milli mücadele yolunun en canlı şekilde tutulması gereken bir gündür" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümünü kutlayarak, "Bugün aynı zamanda Gaziantep'imizin 95'inci kurtuluş yıldönümü ve böyle sizler de şanslı insanlarsınız, bin daireyi hak eden insanlarsınız. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, 1000 konut için 31 bin 700 başvuru yapıldığını kaydederek, "Dairelerle ilgili her şey düşünüldü. Sosyal konut olabilmesi için 100 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Bizim yaptığımız daireler 99 metrekare olarak inşa edildi. Konutlarımıza 31 bin 700 başvuru yapıldı. Ben hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beraberinde Bakan Tüfenkci ve protokol üyeleriyle bin dairenin kurasını çekip sahiplerini belirledi.

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