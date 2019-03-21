Mehmet Özhaseki: Kötü adamdı niye kankalık yaptın bu adamla sen? (2)

KENT KONSEYİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Polatlı'da düzenlediği mitingin ardından Polatlı Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Konseydeki Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği ile Polatlı Şehit Aileleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Özhaseki, Şehit Aileleri Derneği'nin şeref defterini imzaladı. Özhaseki, buradaki temaslarının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin Polatlı Temsilciliği'nde Kore ve Kıbrıs gazileri ile buluştu. Kore’ye yaptığı gezide yaşadıklarını anlatan Özhaseki, “Taksiye biniyoruz, kendi aramızda Türkçe konuşunca adam, ‘Türk müsün’ dedi. Sonra bir samimiyet başlıyor, Korelilerin sevdiği tek millet var, Türk milleti” dedi. Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması halinde tüm gazileri Çanakkale'ye götürme sözü verdi.

'15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR'

Özhaseki, daha sonra muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin unutturulmaya çalışıldığını aktaran Özhaseki, “Bir batılı ülke, dönüp de ‘geçmiş olsun’ diyemedi bize. Kendi içinde konuştuklarının hepsinin istihbarat raporları geliyor. ‘Nasıl oldu da bu ihtilal tutmadı, nerede yanlış yaptık biz’ emin olun, konuştukları buydu” ifadesini kaydetti.

'NİYE KATALANLARA KARŞI ÇIKIYORSUNUZ DA BİZE GELİNCE ‘BÖLÜNSÜNLER’ DİYE ÇABALIYORSUNUZ'

İspanya'daki Katalanların bağımsızlık talepleri hakkında konuşan Özhaseki, Batılı ülkelerin Avrupa'daki ayrılıkçı taleplere göz yummadığını söyledi. Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bir sene kadar önce ayaklandılar, ayaklandılar da ne yaptılar? Bizim adiler gibi ellerine silah mı aldılar, yok. Sadece demokratik olarak haklarını kullanıp maçlarda protesto yapıyorlar. Ellerine kartonları alıyor, sarı-kırmızı bayrak açıyorlar. ‘Özgürlük isteriz’ diye yürüyüş yapıyorlar. Kendi kendilerine demokratik haklarını kullanıyorlar. Bir kişi bile ölmedi, ne oldu peki? Yüzden fazla adamını tutukladı İspanyollar. Orada niye göz yummuyorsunuz, ayrılıkçı isteklere? Üstelik zengin bir bölge, eyvallahları yok, ‘Biz sizden değiliz’ diyorlar. Niye oraya göz yummuyorsunuz? Niye oraya karşı çıkıyorsunuz da bize gelince ‘bölünsünler’ diye çabalıyorsunuz insafsızlar.”

‘ÖYLE BİR YÖNETİM UYGULAYACAĞIZ Kİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyedeki makam araçlarını sattığını anlatan Özhaseki, “Ne aracı, ne şoförü, bu nereden çıktı? Hizmet aracı kiraladık, binip, iniyorlar lazım olduğunda. Bu devlet o kadar zengin bir devlet değil. Herkes havasında, cıvasında bu işin. Öyle şey olmaz. Plan tadilatları filan öyle kolay kolay geçmez şahıs lehine. Doğru işler yapılacak, Allah’ın izniyle öyle bir yönetim uygulayacağız ki burada, tüm Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.

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