ANKARA, () - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişiklik teklifinin 5'inci maddesi görüşülürken, yumruklu ve tekmeli kavga çıktı. Bazı milletvekillerinin yaralandığı öğrenildi. Yumruklaşmaya varan kavgaların yaşandığı Meclis Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin 3., 4. ve 5 maddeleri kabul edildi.
Meclis'teki yumruklu, tekmeli kavga
ANKARA, () - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişiklik teklifinin 5'inci maddesi görüşülürken, yumruklu ve tekmeli kavga çıktı. Bazı milletvekillerinin yaralandığı öğrenildi. Yumruklaşmaya varan kavgaların yaşandığı Meclis Genel...
12 Ocak 2017 Perşembe 10:27
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