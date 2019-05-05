Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

Meclis'te uluslararası sözleşmeler görüşülecek

ANKARA, () - TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren teklifler ele alınacak. TBMM'de, pazartesi günü 'Vakıflar Haftası' açılış töreni yapılacak. Bu yıl 'Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı' temasıyla...

Meclis'te uluslararası sözleşmeler görüşülecek

ANKARA, () - TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren teklifler ele alınacak.
TBMM'de, pazartesi günü 'Vakıflar Haftası' açılış töreni yapılacak. Bu yıl 'Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı' temasıyla 6- 12 Mayıs'ta kutlanacak 'Vakıflar Haftası'nın açılış töreni, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek. Salı günü ise grup toplantıları yapılacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantılarında genel başkanlar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Meclis Genel Kurulu'nda ise Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
TBMM'de, çarşamba günü İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu toplanacak. Komisyon toplantısında, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulama sonuçları ile ilgili analiz (sorunlar ve çözüm önerileri), kadına ve aile içi şiddet mağdurlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin tedbirlerin etkinliğinin artırılması' konusu ele alınacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328