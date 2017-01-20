Meclis oturumunda bu kez erkek vekiller kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavganın ardından bugün de erkek milletvekilleri kavga etti.

Genel kurulda önergeler üzerinde konuşmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ak Partililerin anayasa görüşmeleri sürecinde kendilerini en çok hedef aldıkları “kürsü işgali” tepkilerine yanıt verdi. CHP'li Özel, 2012 yılında Büyükşehir Yasası görüşmelerinde Ak Parti'ye karşı MHP’lilerin de kürsü işgal ettiklerini hatırlatarak, "Muhalefete muhalefet etmek istemezdim" dedi.

Genel kurul da söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, partisine yönelik “hükümet pazarlığı” iddialarına yanıt verdi. Akçay, konuşmasında 7 Haziran seçimlerinden sonra Ak Parti ile CHP arasındaki istikşafi görüşmeleri hatırlattı. Bu sırada CHP ve MHP'li milletvekillerinin söz düellosu yaşanmaya başlandı. Sözlü tartışmalara Ak Partili milletvekilleri de katılınca CHP'li Hüsnü Bozkurt'un üzerine yürüyen Ak Partili Halis Dalkılıç güçlükle yatıştırıldı. Ortamın biranda gerilince tartışma CHP’liler ile MHP’liler arasında “pazarlık” polemiğine dönüştü.

CHP’lilerin pazarlık iddialarına Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının neden olduğunu söylemesi üzerine tartışmaya Ak Parti sıralarında oturan milletvekilleri de katıldı. Tartışmaların büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı birleşime ara verdi. Tartışmalar arada da devam ederken, Ak Partili milletvekili Osman Aşkın Bak, CHP’lilerin üzerine yürümeye kalkınca grup başkan vekilleri ve partili milletvekilleri bunu engelledi.

Bu sırada MHP’li Divan Üyesi Zihni Açba, "Kim pazarlık yaptıysa şerefsizdir, ama yapılmadığı halde yapıldı diyen de beş katı şerefsizdir” diye bağırınca yanıt CHP'li Özel'den geldi. CHP Gurup Başkan Vekili Özgür Özel, "Muhataplarınız söylüyor" deyince Ak Partililerin tepkisi daha da sertleşti. CHP’li Hüsnü Bozkurt'da, "Niye itiraz ediyorsunuz, Başbakan söyledi" deyince, Ak Partili Halis Dalkılıç, Bozkurt’un üzerine yürüdü.

CHP’li miletvekili Muharrem İnce'de Ak Partililere yönelik, "Açıktan oy kullanıp, yüksek sesle konuşup kavga edenler FETÖ’cü olmadığını kanıtlamaya çalışıyor" deyince AK Parti sıralarından sert tepkiler aldı.



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