Meclis, 'hayvan hakları'nı araştıracak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hayvan haklarının araştırılması amacıyla komisyon kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, hayvan haklarının araştırılması ile ilgili AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ayrı ayrı verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü. Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilen önergeyle, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.