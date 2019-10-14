Meclis'e 'Barış Pınarı' bilgilendirmesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta bilgilendirileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, harekata ilişkin muhalefet partilerini bilgilendirmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda da milletvekillerinin bilgilendirilmesi planlanıyor. Bilgilendirmenin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ya da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılması bekleniyor. TBMM İç Tüzüğü'nün 'gündem dışı konuşma' maddesinin tanıdığı imkan çerçevesinde Genel Kurul'a katılan bakanın, harekattaki son durum, ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan gelişmeler ile bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmeleri bu hafta içi milletvekillerine aktaracağı belirtiliyor.