Meclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Meclis Genel Kurulu, Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Genel Kurul'a girdiği sırada AK Parti milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Binali Yıldırım, Genel Kurul'da sandalye sayısı 316'dan 291'e düşen ve daha önce AK Parti grup başkanvekillerinin oturduğu sıralara yöneldi. Alışkanlıkla bu sıralara yönelen Binali Yıldırım CHP milletvekillerinin oturduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gülüşmelerin yaşanmasının ardından CHP'li milletvekilleriyle tokalaşan Binali Yıldırım, AK Parti sıralarına geçti. Meclis Başkanlığı seçimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan da oy kullandı.

Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz; AK Parti'den Binali Yıldırım, CHP'den Erdoğan Toprak, İYİ Parti'den Hayrettin Nuhoğlu, HDP'den Meral Danış Beştaş ve Saadet Partisi'nden Nazır Cihangir İslam'ın Meclis Başkanı olmak için partileri tarafından aday gösterildiklerini söyledi. Durmuş Yılmaz, ilk iki oylamada seçilebilmek için üye tam sayısının 3'te 2'si kadar yani 400 oy almak gerektiğini anımsattı. Yılmaz iki turda bu oyun alınamaması durumunda üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu kadar yani 301 oyun başkanlık seçimi için yeterli olacağını bildirdi.

Öte yandan, Meclis İç Tüzüğü'ne göre bir yasama yılında Meclis Başkanlığı için iki seçim yapılıyor. Buna göre ilk başkan 2, ikinci başkan 3 yıl görev alıyor.



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