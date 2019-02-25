Meclis Başkanı Şentop'un ilk ziyaretçisi Yıldırım oldu

TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'un ilk ziyaretçisi, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesi nedeniyle ebrik ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Şentop'a ilk ziyareti eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Ziyaret ardından Binali Yıldırım, Meclis'ten ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'BAŞKAN NE YAPACAĞINI BİLİYORDUR'

Yıldırım, "Yeni Meclis Başkanına tavsiyeleriniz olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Başkan ne yapacağını biliyordur. Bekleyip göreceksiniz. Parlamentonun daha da güçlenmesi için, parlamenter diplomasisinin yeni sistemde daha etkin işletilmesi için mutlaka hukukçu bir bilim adamı olarak çok güzel katkılar sağlayacaktır bundan eminim."

Yıldırım, ihtiyaçlar doğrultusunda Mustafa Şentop'un, yasaları mutlaka en iyi şekilde gündeme getireceğini belirtti.

'AYRILMADAN ÖNCE MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERMİŞTİM'

Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden ayrılmadan önce kendi imzasının da olduğu araştırma önergeleri ile ilgili de şöyle dedi:

"Ben ayrılmadan önce bir Meclis araştırma önergesi vermiştim. Teknolojik bağımlılıkla ilgili. Bu konu gündeme gelmiyor ama gençlerimizin hatta diğer yaş gruplarının gittikçe önemli bir konusu haline gelmeye başladı. Teknolojinin güzel ve faydalı tarafları var. İş bağımlılığa dönüşünce bu sefer fayda yerine zarar getiriyor. Aynen ilaç gibi. Bunun kapsamlı şekilde araştırılması için bir önerge vermiştik. Genel kurulda da kabul edildi. Diğer bir konu da yine kamuoyu ile paylaşmıştım. Hayvan hakları ile ilgili. Hayvanların korunmasına yönelik bir çalışmaydı. Bununla ilgili meclis araştırma önergesi vermiştik. Bu konuyla ilgili meclis araştırma yapacaktık. Esasen bu konu ile ilgili yasası da çıkacaktı. Fakat hayvan hakları ile ilgili taraflar bazı konularda fikir ayrılığına düşünce, en iyisi bunu daha kapsamlı geniş tabanlı bir araştırma yapılması kararı verildi. Kapsamlı bir yasa düzenlemesi de inşallah sayın başkanımızın döneminde gündeme gelecektir."

'İSTANBUL’A GÜVENİYORUM'

Yıldırım, "İstanbul’a gidecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "İnanmıyor musunuz? Durup durup soruyorsunuz. İstanbul'a en güzelini yapmak için yola çıktık. İstanbul'a güveniyorum. İstanbul beni ben yapan şehir. İstanbul'a çok güzel projelerimiz ile güzel hizmetlerimizle hazırız. Karar İstanbullularındır" diye konuştu.

Şentop da Yıldırım'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.