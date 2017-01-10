ANKARA, () - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisine hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam edildiği açıklandı. Meclis Başkanı Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kahraman'ın tıbbi bakım ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği, sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.
Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
ANKARA, () - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisine hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam edildiği açıklandı. Meclis Başkanı Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nden yapılan yazılı...
10 Ocak 2017 Salı 13:23
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