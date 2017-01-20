Nursima KESKİN / ANKARA, () - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li ve MHP'li milletvekilleri arasında 'bakanlık' tartışması yaşandı. CHP'li vekiller, MHP'ye bakanlık verildiği iddialarında bulunurken, MHP'li vekiller bunu yalanladı. AK Parti milletvekillerinin araya girmesi üzerine kısa süreli tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, oturuma ara verirken, aradan sonra da tartışma devam etti. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un MHP'li milletvekillerine laf atması üzerine AK Parti’li vekiller sert tepki gösterdi.
Meclis 'bakanlık' tartışmasıyla açıldı
Nursima KESKİN / ANKARA, () - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li ve MHP'li milletvekilleri arasında 'bakanlık' tartışması yaşandı. CHP'li vekiller, MHP'ye bakanlık verildiği iddialarında bulunurken, MHP'li vekiller bunu yalanladı. AK Parti...
20 Ocak 2017 Cuma 16:16
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