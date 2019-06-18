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Meclis 1 Temmuz’da tatil edilmeyecek

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.  AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu’nda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.  Kabul edilen grup...

Meclis 1 Temmuz’da tatil edilmeyecek
TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. 
AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu’nda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.  Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Alınan karar gereğince;  Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın ve perşembe günü de sürecek. Perşembe günü kanun teklifinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.

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