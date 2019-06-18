Meclis 1 Temmuz’da tatil edilmeyecek

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu’nda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Alınan karar gereğince; Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın ve perşembe günü de sürecek. Perşembe günü kanun teklifinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.
AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu’nda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Alınan karar gereğince; Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın ve perşembe günü de sürecek. Perşembe günü kanun teklifinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.