Meclis 1 Temmuz’da tatil edilmeyecek

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu’nda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Alınan karar gereğince; Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın ve perşembe günü de sürecek. Perşembe günü kanun teklifinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.