Mazbatasını alan Cemal Enginyurt: Fındıkla ilgili sözümün arkasındayım

Nedim KOVAN/ORDU, () - MHP Ordu eski milletvekillerinden Cemal Enginyurt, 16 yıl sonra yeniden Ordu milletvekili seçildi. Seçim döneminde fındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak için kendisinden randevu isteyeceğini, randevu alamaz ise külliyenin önünde çadır kurup oturacağını açıklayan Enginyurt, mazbatasını aldıktan sonra verdiği sözlerin arkasında olduğunu söyledi.

MHP Ordu eski milletvekili Cemal Enginyurt, 24 Haziran seçimlerinde MHP'den aday olarak 16 yıl sonra yeniden milletvekili seçildi. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak Ankara'ya giden Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli ile fotoğrafını sosyal medyada, "Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek mazbatamızı takdim ettik. Elini öperek hayır duasını aldık. Rabbim utandırmasın" mesajını paylaşan Enginyurt, fındık üreticisinin ve Ordu'nun sorunlarıyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Ordulular'a destekleri için teşekkür eden Enginyurt, "Bu mazbata ile birlikte Ordu milletvekilliğimiz tescillenmiştir. Bu mazbata şu anlama geliyor; artık bundan sonra oy versin vermesin bütün Ordulunun milletvekiliyiz. Türkiye'de yaşayan Orduluların da milletvekiliyiz, siyasi ayrım içinde olmayacağız. Fındığın takipçisi olacağız. Ordu ile ilgili her yatırımda ne yapılması gerekiyorsa verdiğimiz sözün arkasındayız. Bütün Ordululara teşekkür ediyorum" dedi.

Enginyurt, seçim döneminde fındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak için kendisinden randevu isteyeceğini, randevu alamaz ise külliyenin önünde çadır kurup oturacağını açıklamıştı. Fındık üreticilerinin umudu olarak sosyal medyada da büyük destek alan Enginyurt'un, yakın bir zamanda randevu talebinde bulunacağı da öğrenildi.



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