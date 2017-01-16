Marmaris'te CHP'lilerden 'Ayağa kalk' eylemi

MARMARİS'te bir grup CHP üyesi, partinin ülke genelinde anayasa değişikliğine karşı başlattığı 'Türkiye için 1 dakika ayağa kalk' eylemini gerçekleştirdi.CHP Genel Merkezi'nin anayasa değişikliğine karşı başlattığı 'Türkiye için 1 dakika ayağa kalk' eylemi, Marmaris'te Eşref Girginç Parkı aile çay bahçesinde gerçekleştirildi. CHP üyeleri yanı sıra çok sayıda kişi, üzerlerine giydikleri 'Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum' yazılı tişörtleriyle çay bahçesinde toplandı. Ellerinde 'Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz', 'Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz' ve 'Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum' yazılı dövizler taşıyan grup, saat 16.00'da ayağa kalkarak 1 dakika sessizce bekledi. Ardından "Anayasaya hayır diyorum" sloganı atan grup, alkışlarla tempo tuttu. Eylem hakkında konuşan CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Ülke genelinde genel merkezin başlattığı eylemdir. Bugün 16.00'da, yarın 17.00'de Çarşamba günü saat 18.00'de Türkiye için bir dakika ayağa kalk eylemidir. TBMM de anayasaya karşı verilen mücadeleye bizlerde Marmaris'ten destek veriyoruz" dedi. Açıklama ardından CHP'li üyeleri ve vatandaşlar polis yoğun güvenliği altında sessizce dağıldı.FOTOĞRAFLI





