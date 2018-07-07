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Marmaris CHP'de istifalarla yönetim düştü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- CHP Marmaris İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulundaki 9'u asil, 14 üye, Gençlik Kolları'nda da 15 üye görevlerinden istifa etti. İstifalar sonrası Acar Ünlü başkanlığındaki CHP Marmaris ilçe yönetimi...

Marmaris CHP'de istifalarla yönetim düştü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- CHP Marmaris İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulundaki 9'u asil, 14 üye, Gençlik Kolları'nda da 15 üye görevlerinden istifa etti. İstifalar sonrası Acar Ünlü başkanlığındaki CHP Marmaris ilçe yönetimi düştü.
CHP Marmaris İlçe Başkan Yardımcıları Ali Özge Kol ve Aras Atamert, Yönetim Kurulu Sekreteri Tolga Akbay, Yönetim Kurulu Saymanı Yaşar Ceylan, Yönetim Kurulu asil üyeleri Ali Toksoy, Barış Ünlü, Gülnur Yıldırım, Yasemin Esin, Mehmet Zeki Danışman ve yönetim kurulu yedek üyeleri Ayşe Karadoğan, Hasan Yücel, Özdemir İnce, Zehra Turgut, Ender Kardaş partideki görevlerinden istifa etti. İlçe yönetim kurulunun 9'u asil, 5'i yedek olmak üzere 14 üyesinin istifasının ardından Acar Ünlü başkanlığındaki toplam 15 asil üyeden oluşan ilçe yönetimi düştü.
CHP'de istifa depremi sadece ilçe yönetiminde gerçekleşmedi. Partinin Özgür Çağlı başkanlığındaki Marmaris Gençlik Kolları yönetimi de düştü. Gençlik Kolu asil üyeleri Dilan Karahan, İbrahim Fırat Uğur, Ece Kansu, İzel Soluk, Gizem Moğulkanlı, Cem Öztekin, Olgun Karayel, Engin Ekinci ile yedek üyeler Mehmet Feyyaz Karaca, Arda Musa Özer, Nesimi Ateş, Semih Karademir, Yasemin Akyüz, Kübra Dereli, Yakup Karadağ da partideki görevlerinden istifa etti.
İstifaların nedenin, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün yönetim anlayışının beğenilmemesi ile önümüzdeki günlerde dayısı olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın karşısına rakip olarak çıkıp, belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayacağının konuşulması olduğu ileri sürüldü.
CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından Marmaris İlçe Teşkilatı başkanlığı görevine atama yapılacağı, bir ay içinde yapılacak kongre ile de başkan ve yönetimin belirleneceği bildirildi.

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