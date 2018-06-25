Mardin'de HDP 4, AK Parti 2 milletvekilliği kazandı

MARDİN'de kesin olmayan sonuçlara göre; 6 milletvekilliğinden 4'ünü HDP, 2'sini AK Parti kazandı. Kentte geçen seçimlerde milletvekilliği dağılımı aynı olmuştu.Mithat SANCAR (HDP): 1 Ocak 1963'te Mardin Nusaybin'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doçent ve Profesör unvanlarını aldı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yaptı. İnsan hakları, devlet teorisi ve siyaset bilimi alanında yayımlanmış çeşitli kitapları; Türkçe, Almanca ve İngilizce makaleleri bulunmaktadır. Çeşitli basın yayın organlarında köşe yazarlığı ve televizyon programları yaptı. Çok iyi düzeyde Almanca, iyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Sancar, evli ve 1 çocuk babasıdır.



Pero DUNDAR (HDP): 1971 yılında Nusaybin'de doğdu. İlkokul 5'inci sınıfa kadar Nusaybin'de okudu. Ortaöğretim ve liseyi açık öğretimden bitirdi. 1992 yılında Diyarbakır'da tutuklandı. 2004 yılında yapılan yasal düzenlemelerle cezaevinden çıktı. 2005 yılında Demokratik Toplum Partisi'nin parti meclis üyesi olarak çalışmalara başladı. 14 Nisan 2009 yılında KCK davasında tekrar tutuklandı. Bu davadan 5 yıl daha cezaevinde kaldı ve 2014 yılında serbest kaldı. Demokratik Bölgeler Partisi'nde merkezi düzeyde çalışmalar sürdürdü. 2016 yılının Nisan ayında gözaltına alınıp tutuklandı. 1 yıl 1 ay tutuklu kaldıktan sonra 2017 yılında serbest kaldı. Bu cezaevi sürecinden sonra da siyasi faaliyetlerine tekrar kaldığı yerden devam etti.



Tuma ÇELİK (HDP): 1964 yılında Midyat'ın Yemişli köyünde doğdu. Aynı köyde başladığı ilkokulu, 1977 yılında İstanbul'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat Bölümü mezunu. 1985 yılında yurt dışına (İsviçre) gitti ve 2011 yılında tekrar Türkiye'ye dönüp Midyat'a yerleşti. 1990 yılından beri Süryaniler arasında oluşturulan örgütlenmeler içerisinde her ülkede ve her alanda çalışmalar yürüttü. Yine Avrupa'da yayın yapan Süryani dergisi Renyo Hiro'nun kuruluşunda ve daha sonra yönetiminde yer aldı. Şu anda merkezi Midyat'ta bulunan ve 2012 yılında yayın hayatına başlayan Süryanice-Türkçe yayın yapan aylık Süryani gazetesi Sabro'yu çıkarıyor. Avrupa Süryaniler Birliği'nin (ESU) Türkiye Sorumluluğunu yapıyor. ESU temsilcisi olarak HDK'nın kuruluş çalışmalarına katıldı ve ilk kongreden beri Genel Meclis Üyesi. HDP'nin kurucuları arasında yer aldı ve iki dönem PM üyeliği yaptım. 5 kitabı bulunan ve ana dili Süryanice'nin yanında çok iyi derecede Türkçe, iyi derecede Almanca ve az İngilizce bilen Çelik, evli ve 4 kız çocuk babasıdır.



Ebru GÜNAY (HDP): 1982 Bingöl doğumlu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. 2008 yılından itibaren avukatlık yapıyor. Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaparken 2009 yılında tutuklandı. 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Halen Asrın Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapmakta.



Şeyhmus DİNÇEL (AK Parti): 1966 yılında Mardin'de doğan Şeyhmus Dinçel, ilk, orta ve lise öğrenimini Mardin'de tamamladı. Dicle Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Bölümü'nden mezun oldu. 2003-2004 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Sosyal Tasarım ve Mimarlık Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. 2009-2011 yılları arasında Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyeliği yaptı. Yurt içi ve yurt dışında birçok projede yöneticilik yaptı. Mardin'de faaliyet yürüten dernek ve vakıflarda faaliyetlerde bulunan Şeyhmus Dinçel, 2004-2007 yılları arasında AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevini yaptı.



Cengiz DEMİRKAYA (AK Parti): Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 2011-2015 yılları arasında AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Mardin'de, AK Parti İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Demirkaya, evli 4 çocuk babasıdır.



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