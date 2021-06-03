Mansur Yavaş’ın 'Atam' hitabeti sosyal medyada gündem oldu!

Mansur Yavaş’ın yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın “Atam, gördüğünüz gibi Ankara emin ellerde artık” sözleri sosyal medyada çokça konuşuldu ve gündem oldu. Yavaş’ın konuşması Twitter’da kısa sürede 20 binden fazla paylaşıldı ve gündeme girdi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;