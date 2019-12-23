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Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e suç duyurusu

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan suç duyurusunda bulundu.

POLİTİKA 23.12.2019, 11:44 23.12.2019, 11:54
Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e suç duyurusu

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş'ın, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, FETÖ/PDY’nin 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ’nün finansmanına yönelik birçok şirkete yönelik operasyon düzenlendiği, ancak Ankara’da bu yönde bir operasyon yapılmadığı belirtildi. Dilekçede, MHP 26'ncı dönem milletvekili Seyfettin Yıldız'ın 2018'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, Ankara'da birçoğu ranta dayalı 4 bin 200 imar değişikliğinin yapıldığını, imar değişikliği yapılan yerlerden birinin de Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Togo Kuleleri olduğu anlatıldı. Buradaki imar değişikliğini yapan kişinin FETÖ firarisi Ömer Akgül olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"FETÖ'nün Ankara'daki en büyük finansörü firari terörist Ömer Akgül'ün ticari ortaklıkları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce geçmiş dönemde yapılan imar artışlarından elde ettiği imar rantları savcılık makamlarınca soruşturulduğunda FETÖ’nün finansmanında Ankara'da elde edilen miktarın ne kadar büyük ve önemli bir rol oynadığı ortaya çıkabilecektir. Firari terörist Ömer Akgül’ün bu imar rantını elde ederken yaptığı ticari ortaklıklar ve bunların akıbetleri derinlemesine araştırıldığında FETÖ'nün finansmanını Ankara ayağı ve buna ortaklık eden suç ortaklarının ortaya çıkarılması mümkündür. Bu bağlamda Akgül’ün şüpheli Sinan Aygün ile kurduğu ticari ortaklıklar ve belediyece sağlanan imar artışlarıyla elde ettikleri ölçüsüz rantın boyutlarının FETÖ finansmanında nasıl kullanıldığının savcılık makamınca araştırılarak ortaya çıkarılmasına dönük olarak suç duyurusu yapma gereği duyulmuştur."

Dilekçede, Sinan Aygün'ün ortağı olduğu Alan Taahhüt İnşaat A.Ş.'ye ait parsel üzerinden terör örgütü FETÖ'ye finans sağlandığı iddia edilerek, Ömer

Akgül ve kardeşi ile olan iş ilişkileri ve şirket ortaklıkları detaylı bir şekilde yer aldı. Aygün ve Akgül'ün bu ortaklıklarının amacının FETÖ’ye sağlanan finansmanı perdelemek olduğu iddia edilen dilekçede, Sinan Aygün’ün mal varlığı üzerinde ihtiyati tedbir dahil gerekli tüm hukuki önlemlerin alınması ve şüpheli hakkında soruşturma açılarak cezalandırılması istendi.

AYGÜN, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Sinan Aygün'ün Eskişehir yolu üzerindeki 'Togo Kuleleri' inşaatına ilişkin imar planı değişikliği onaylandı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3 yıl önce söz konsu inşaata ilişkin imar planı değişikliğine karşı 'kamu yararına aykırı olduğu' gerekçesiyle dava açtı. Gökçek'in 2017 yılında istifa etmesi ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminde, inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.

Mansur Yavaş'ın, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi. Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin, mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia ederek Yavaş ve 3 belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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