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Mansur Yavaş: Projelerimizi Ankara'daki ekonomik sıkıntıya yönelik yaptık

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara'da son derece fazla işsizlik var. Bizde projelerimizi Ankara'daki ekonomik sıkıntıya yönelik yaptık" dedi. Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları...

Mansur Yavaş: Projelerimizi Ankara'daki ekonomik sıkıntıya yönelik yaptık
MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara'da son derece fazla işsizlik var. Bizde projelerimizi Ankara'daki ekonomik sıkıntıya yönelik yaptık" dedi.
Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) meclis toplantısına katıldı. Mansur Yavaş'a, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, Çankaya Belediye Başkanı ve adayı Alper Taşdelen eşlik etti.
'PROJELERİMİZ, ANKARA’DAKİ EKONOMİK SIKINTIYA YÖNELİK'
Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmasında Ankara'da üçüncü kez aday olduğunu vurguladı. Ankara'da yaşayan vatandaşlara, Ankara'nın eksikliklerini sorduklarını söyleyen Yavaş, "Üçüncü dönemdir aynı şeyler eksik. Ulaşım sıkıntılı, musluktan su içilemiyor, trafik sıkıntılı, insanların aileleri ile gidebileceği yeşil alanlar yok. Ancak biz aday olduktan sonra, 'Ankaralı belediye olarak bizden ne bekliyor' diye sorduğumuzda, Ankaralı ekonomik kalkınmanın Ankara'da gerçekleşmesini istiyor. Hayat kalitesinin yükselmesini istiyor. Ankara'da son derece fazla işsizlik var. Bizde projelerimizi Ankara'daki ekonomik sıkıntıya yönelik yaptık" dedi.
'SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YAPTIRACAĞIZ'
Mansur Yavaş, göreve geldikleri takdirde ilk iş olarak fuar alanını tamamlayacaklarını kaydetti. Fuar alanının tamamlandığında Akyurt ve Çubuk çevresinde bulunan otellerin daha fazla iş yapacağını söyleyen Mansur Yavaş, şöyle konuştu:
"Fuar alanında insanlar ürettikleri malları pazarlayacak, satacak. Orada ürünler satıldıkça daha çok istihdam imkânı doğacak. Organize sanayilerimizin eksikliklerini tamamlayacağız. Meslek gruplarımız, odalarımız var. GİMAT, Şaşmaz, Başkent oto sanayilerimiz var. Onlardan çok şikâyet geliyor. Termal sağlık turizmini çok çabuk hayata geçirebiliriz. Belediye dışarıdan ağaç getiriyordu, çok yüksel bedellerle. Ankara'nın iklimini buna uygun değildi. Artık biz bu ağaçları Ankara'nın çevresindeki ilçelerden, köylerden alacağız. Sözleşmeli üretim yapacağız. Köylerimize güneş enerjisi taktırarak, elektrik harcamalarını önleyeceğiz. En önemlisi Gerede suyu verilecek artık ve Kızılırmak boşa çıkacak. Kızılırmak suyuyla, Gölbaşı Bala arasında sulu tarım yapılacak."
'BU SUÇLAMALARI NEYE DAYANARAK, NASIL YAPIYORSUNUZ?'
Mansur Yavaş, hakkındaki 'sahte senet' iddialar ile ilgili olarak rakibi Mehmet Özhaseki'nin, "Bu kadar kirli işe karışmış birisinin aday olmayı bırakın, insan içine çıkmaması lazım" sözüne tepki gösterdi. "Bunlar çok ayıp şeyler" diyen Mansur Yavaş, şunları söyledi:
"Benim hakkımda ne açılmış bir vergi davası ne bir suç ne bir soruşturma var.  Ama rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış. Kendisi hakkında hiçbir yerde konuşmamama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış. Biz projelerimizle konuşuruz. Bunlar konuşulmasaydı ben yine konuşmayacaktım. Onun için bunlar konuşulacaksa herkes için malzeme çok. Anayasa’nın emrettiği gibi mahkûm olmadan kimseye 'suçlu' denemez. Bu suçlamaları neye dayanarak, nasıl yapıyorsunuz? Dolayısıyla siyasi ahlak ve etiğe sığmayan davranışlar."
Bu arada toplantı sırasında ATO Başkanı Gürsel Baran, Mansur Yavaş'ın Mehmet Özhaseki'yi eleştirdiği sırada salondan ayrıldı.

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