Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

Mansur Yavaş: Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti tadacaklar (2)

'ANKARA'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ' Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a, CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci ve İYİ...

Mansur Yavaş: Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti tadacaklar (2)

'ANKARA'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ'
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a, CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci ve İYİ Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Hasan Yalçıntaş eşlik etti. Yavaş, otobüsün üzerinden toplanan kalabalığa seslendi.
Mansur Yavaş, 17 yıldır Ankara'nın aynı parti tarafından yöneltildiğini, buna rağmen hiçbir probleminin çözülmediğini söyledi. Ankara'da değişim zamanının geldiğini belirten Yavaş, "Sizlere hizmet edecek kadro burada. Bizler onların iktidarla birlikte yapamadıklarını yapacağız. Rakibim derki; 'Bunlar hiçbir şey yapamaz, arkamızda ağamız var' Ben de diyorum ki; o ağanız, o hükümet 17 yıldır arkanızda. 17 yıldır aynı partiden belediye başkanı var. Ulaşım mı çözüldü, musluktan akan suyu içebiliyor musunuz?" dedi.
Mansur Yavaş, "İşçileri siyasi sebeple çıkartan namussuzdur, şerefsizdir. Bu kadar net söylüyorum, ama onları böyle sağa sola görevlendiren, belediye hizmetinden daha çok onu kendi partilerinin lehine kullanan o baştaki müdürler yok mu, bunları yapan hepsinden hesabını yüzde 100 soracağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328