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Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı.

Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz

'BÜTÜN ANKETLERDE ÖNDEYİZ'
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı. TBMM Başkan Vekili CHP'li Levent Gök ve CHP Haymana İlçe Belediye Başkan Adayı Hacı Aysu da açılışta yer aldı. Yavaş, gösterilen ilgiden Haymana CHP Belediye Başkan Adayı Hacı Aysu'nun önde geleceğini anladığını belirterek, "Gölbaşı'nda basın bize 'durum nedir' diye sordu. Bütün anketlerde öndeyiz. Ama asıl anket burasıdır. Maşallah 31 Mart'ın sonucunu şimdiden ortaya koymuşsunuz. Sizlerden bu desteği gördükçe, biz de bu desteğin altında ezilmemek için çok çalışacağız" dedi.

'BU KADAR ZENGİNLİK ARASINDA HAYMANA NEDEN GÖÇ VERİYOR?'

Haymana'da işsizliğin çok fazla olduğunu belirten Yavaş, "Haymana göç veriyor. Bu kadar zenginliğin arasında Haymana neden göç veriyor. Mesele buranın değerini bilmeyenlerden. Bizim Beypazarı da Haymana gibiydi. Biraz sapa olduğu için gelen giden olmazdı. Allah nasip etti belediye başkanı olduk. Oradaki ne kadar yerel değer varsa ortaya çıkardık. Birçok insanı iş sahibi yaptık. Biz kentimizde yaşayanları zengin ettik. Şimdi amacımız Haymana başta olmak üzere göç veren ne kadar ilçe varsa ilk önce onları zengin etmek. Sürekli söylediğim; Ankara'da olup da değeri bilinmeyen termal turizm işi vardır. Evet burada termal çok. Fakat benim projeme göre inşallah ne kadar termal turizm işi yapan varsa onları alıp bir yurt dışına gideceğiz. Oradaki sigorta şirketleriyle görüşüp onların buralara tedavi amacıyla gelmesini sağlayacağız. Yurt dışında bu tedavi 15 bin Euro. Biz bunu Haymana'da 7 bin 500 Euro'ya, 15 günlük kürü yarı fiyatına yaptığımız zaman ikna edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

'ANKARALIDAN ALDIĞIMIZ PARAYI YİNE ANKARALI'YA HARCAYALIM'

Haymana'ya sera kuracaklarını da belirten Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi
Ankara'ya şu ana kadar en az 500 milyonluk yurt dışından bitki getirdi. O bitkiler bir süre sonra kuruyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar Alman Hans'ı, George'u zengin etti. Sayın Mustafa Tuna geldi bunu bitirdi. O da İzmir Bayındır'dan alıyor. Ve buranın iklimine uymadığı için onlar da kuruyor. Belediye bu harcadığı parayı sizlerden topluyor. Ben de diyorum ki; Ankaralıdan aldığımız bu parayı yine Ankaralılara harcayalım" ifadelerini kullandı. Tarım ve hayvancılığı alım garantili şekilde destekleyeceklerini söyleyen Yavaş, Haymana'ya et ve süt entegre tesisi kuracaklarını da belirtti.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HEMŞERİ KART VERECEĞİZ'

Yardıma muhtaç kişilere yardımların devam edeceğini dile getiren Yavaş, "Bu kişilerden arzu edene hemşeri kartı vereceğiz. Ev ev paket dağıtmak yerine buna para yükleyeceğiz. Gidip esnaftan istediğinizi alacaksınız. Şu anki uygulamada Ankara'da 150 milyonluk yeme-içme, bakliyat bir kişiden alınır. Dolayısıyla tüm parayı o kazanır. Dağıtılan şeylerin çoğu da ihtiyaç dışı ya da bayattır. Yardımı alan insanın ne yiyeceğine bari karışmayın. Verin kartı gitsin ihtiyaçlarını çevredeki esnaftan alsın. Bir kişiyi kalkındırana kadar esnaf da para kazansın" dedi.
Ankara'n
ın çevresindeki ilçelerin yoksulluk içinde olduğunu belirten Yavaş, içme suyu sorununu da halledeceklerini söyledi.
Yavaş, sulama projeleriyle Ankara'da sulu tarımı yaygınlaştıracaklarını ve çiftçileri kalkındıracaklarını da sözlerine ekledi.

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