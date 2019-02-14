Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz (2)

TAKSİ DURAĞINA ZİYARET

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Çankaya ilçesine bağlı Kavaklıdere semtindeki Bülten Sokak'ta bulunan taksi durağını ziyaret etti. Yavaş, burada kendisine yöneltilen "Ankara'ya Uber gelecek mi?" sorusuna "İstanbul'u bilmem; ama Ankara'nın taksicileri için ne fiyat konusunda ne yolu uzatması konusunda ne de taksiye binen müşterilere uygulanan muamele konusunda hiçbir şikayet olmadı. Bizim taksicilerimiz gayet nazik. O yüzden Ankara'da Uber'e ihtiyaç olmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Taksiciler sayesinde seçimi kazanabileceğini kaydeden Yavaş, "Dışarıdan gelen bütün eş, dost diyor ki '10 taksiye bindiysek 8'i, 9'u, seçimi Mansur Yavaş kazanacak, diyor'. Bu da yayılıyor, onun için de panik yapıyorlar. Diyorlar ki 'Mansur Yavaş taksicileri Kızılay'a sokmayacakmış'. Hani benim ağzımdan böyle bir kelime çıkar da 'Yanlış oldu' dersin; ama kırpıp, ortaya böyle bir şey atıyorlar. Ankara'da kirli siyaset yüzde 90 oranında gitti; ama yüzde10 hala var. Siz anlıyorsunuz benim ne demek istediğimi" dedi.

'HER TAKSİYE ÜCRETSİZ TABLET TAKILACAK'

Belediyenin taksilerde reklamla ilgili karar alma yetkisi olduğunu belirten Yavaş, "Her taksiye ücretsiz iki tablet takılacak. Tabletleri belediye olarak temin edeceğiz. Sağında, solunda çok ince sesli, müşteriyi rahatsız etmeyecek reklamlar olacak. Günde 500 bin kişi taşıyorsunuz. Bu reklamların değeri çok artıyor. O zaman millet reklam vermek için sıraya girecek. O reklamlar için ücret taksiciler odasına ödenecek. Artık oda, bu ücretlerle kışlık teker, yazlık teker mi alır veya bir istasyon kurar daha ucuz gaz mı verir; ondan sonrası onların yapacağı iş" diye konuştu.

'HERKES PROJE KONUŞSA DAHA İYİ OLUR'

Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Kızılay'da döner dağıtacak olmasıyla ilgili soru üzerine Yavaş, "Ben yorum yapmak istemiyorum bu konu ile ilgili. Bunlarla siyasette yol alınacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Siyasetin dili değişti. Ben hakaret üslubunu takdir etmiyorum. Bence herkes proje konuşsa daha iyi olur" dedi.

'BENİM RAKİBİM ÖZHASEKİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sadece Beypazarı'nda belediye başkanlığı yapmış biri, büyükşehiri yönetemez" açıklaması da sorulan Mansur Yavaş, "Benim rakibim Özhaseki, onun bu konuda söyleyeceği bir şey varsa duymak isterim. 40 bin nüfuslu Beypazarı'na yılda 500 bin turist geliyordu benim bıraktığımda. Eğer kıyas yapacaksak Kayseri nüfusu ile oraya gelen turist sayısını kıyas edersek işin boyutu ortaya çıkar. Ankara için herkesle tartışmaya hazırım" diye konuştu.

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