MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bizim olduğumuz yerde ne FETÖ olur ne PKK. Söyleyecek bir şeyleri kalmayınca ancak korkutarak, iftiralarla o koltukları korumaya çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın, Ankaralı kararını verdi" dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Güdül'de düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Miting, Çanakkale Şehitleri'nin anılmasıyla başladı. Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Yavaş, "Ankara'da yönetim değişiyor. Bizler de inşallah sizlere bir beş yıl hizmet etme şansını bulacağız. Gördünüz, dediler ki 'üçlü olsun güçlü olsun'. Ama bakıyoruz Ankara'nın sorunları bitmiyor. Çünkü oyları alıyorlar bir daha gelmiyorlar. Hani bir söz var, 'Uzayan kol bizden olsun' derler. Bunu Doğulular, Karadenizliler yapıyor. Şimdi sıra Ankara'nın çevresinde. Uzayan kol bizden olsun diyor muyuz? Çünkü rakibimiz Güdül'ü hiç görmemiş. Yıllarca siyasetin içinde bulunduğumuz için Güdül'deki hemşerilerimizle tanışıyoruz" dedi.

'BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE NE FETÖ OLUR NE PKK'

Mansur Yavaş, Güdül'deki programın ardından Nallıhan'da düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş, burada toplanan kalabalığa İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı Abdülfettah Güngör ile birlikte seslendi. Yavaş, Abdülfettah Güngör'ün kendisi için söylenen sözlere üzüldüğünü söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sevgili başkanım sen hiç korkma. Bize ne FETÖ bulaşır ne PKK bulaşır. Bizim olduğumuz yerde ne FETÖ olur ne PKK. Bunlar koltuğu bırakamamanın korkusu, başka hiçbir şey değil. Söyleyecek bir şeyleri kalmayınca ancak korkutarak, iftiralarla o koltukları korumaya çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın, Ankaralı kararını verdi. İnşallah başkanım ile birlikte beş yıl bu ekibi deneyecekler. Anketleri görüyorlar, bakalım şapkadan daha ne çıkaracaklar. Onlar tecrübeli siyasiler, çok iyi biliyorlar ki seçime 15 gün kala ne yaparsanız yapın buna halk inanmaz. Bir de insana yakışan iftiralar atın. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Ama dediğim gibi Ankaralı hemşerilerim kararını vermiş. En az yüzde 10 farkla bizi seçecekler. O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek."

'BENİM ÇILGIN PROJEM YOK BUNU ANLAYIN'

Rakibi AK Partili Mehmet Özhaseki'nin kendisi için 'projesi yok' dediğini hatırlatan Yavaş, "Benim çılgın projem yok, bunu anlayın. Ankara'da ekonomik kriz nedeni ile dükkanlar kapanıyor, işçiler işsiz kalıyor, gençler iş bulamıyor. Burada yapacağımız tek şey var; Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırmak. Nallıhan'ın ekonomisini kalkındırmak için hep birlikte oturup konuşacağız. Turistten Beypazarlılar şehrin merkezine gelemedi. Şimdi sıra Nallıhan'da, size de aynısını vaat ediyorum. Binlerce turist burada gezecek, esnafımız para kazanacak" diye konuştu.



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