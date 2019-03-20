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Mansur Yavaş'a soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine 'suçu bildirmemek' ve 'müstehcen görüntü bulundurmak' suçlarından soruşturma...

Mansur Yavaş'a soruşturma
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine 'suçu bildirmemek' ve 'müstehcen görüntü bulundurmak' suçlarından soruşturma başlattı. Yavaş hakkında, ayrıca 9 farklı suçlamadan yürütülen 3 soruşturma bulunduğu belirtildi. 
Necmettin Kesgin, daha önce 'sahte senet' ile icra takibi yaptığı gerekçesiyle Yavaş hakkında şikayette bulunmuş, bunun üzerine Yavaş, mahkemece 'kötü niyet' tazminatına çarptırıldı. Yine Kesgin'in şikayeti üzerine 'mükerrer tahsilat' yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yavaş ile ilgili yeni suç duyurusu ise dün yapıldı. Kesgin, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçesinde, Yavaş'ın, müstehcen görüntü olduğunu bildiği bilgisiyarı 2015-2017 yılları arasında kendisine şantaj yapmak için elinde tuttuğunu, elinde bilerek suç aletini ve delilini bulundurması nedeniyle TCK 284'üncü maddesine göre, 2014 yılından beri işlenmiş olan bir suçu bildirmediği için de TCK 278'inci maddesine göre dava açılmasını talep etti.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, Mansur Yavaş hakkında, 'suçu bildirmemek' ve 'müstehcen görüntü bulundurmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, Yavaş hakkında 2018'den bu yana birçoğu Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine 'resmi evrakta sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'hakaret', 'iftira' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından devam eden başka soruşturmalar da bulunduğu belirtildi. Yavaş ile ilgili 9 ayrı suçlamadan kaynaklı 3 farklı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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