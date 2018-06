Manisa'da protokol üyeleri ve siyasiler bayramlaştı

MANİSA'daki protokol üyeleri ve siyasi partiler, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde düzenlenen törenlede bayramlaştı. AK Parti, CHP ve MHP'nin parti binalarında düzenlediği bayramlaşma töreninde, AK Parti'lilerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uğradığı saldırı konuşuldu.

Manisa'da protokol üyeleri, sabah Polisevi'nde düzenlenen törenle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili MHP'li Ziya Elmalı, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, CHP Grup Başkanvekili ve 1. Sıra Milletvekili adayı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, kaymakamlar, daire müdürleri ile emniyet mensupları katıldı. Törene katılanlarla bayramlaşan Vali Güvençer, bayramın mutlu ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu. Törenin ardından protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cider Huzurevi ile Özel Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

PARTİLERİN GÜNDEMİ SURUÇ

Manisa'da AK Parti, CHP ve MHP'liler, parti binalarında bayramlaştı. Partilerin gündemindeki konusu ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik saldırı oldu.

CHP'Lİ ÖZEL: BUNU BİR İNSANLIK SUÇU OLARAK GÖRÜYORUZ

CHP'li Özgür Özel, partinin Manisa'dan 10. sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer ve CHP İl Başkanı Semih Balaban ilk olarak CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. İl Başkanı Balaban, tüm partililerin bayramını kutladı, en büyük bayramının 24 Haziran'daki seçlerden sonra olacağını söyledi. CHP Grup Bakanvekili Özel de, Suruç'da AK Partililere yapılan saldırıyı değerlendirerek, "Bayram gününde en önemli temennimiz siyasetin dilinin bayramın diline uygun bir şekilde olması. Türkiye'de 15-16 yıldır ama özellikle son 5 yıldır siyasetin dili özellikle bir kutuplaştırma, ayrıştırma, ötekileştirme diline dönüşmüştür. Bu durum siyasi partilerin sahadaki üyelerini ve mensuplarını da geriyor. Siyaseti de sertleştiriyor. Dün çok üzücü, vahim olay yaşandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde esnaf dükkanındaki bir propaganda sırasında önce sözlü tartışma sonra silahlı bir çatışmaya dönüştü. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralılar var. Hangi siyasi görüşten olursa olsun hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şiddeti siyasetin unsuru yapmayı, ne taraftan gelirse gelsin kınıyoruz. Bunu bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bizim huzura ve barışa ihtiyacımız var. CHP olarak, siyasette herkesin içinde çimento olan çılgın projeleri açıkladığı bir süreçte, içinde sevgi olan, barış ve huzur olan projelerimiz var. En çılgın projemiz olarak bu ülkeye huzur getirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de huzurlu ve barış içerisinde bir Türkiye ümit ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından CHP'li Özel ve beraberindekiler, partilerinin Şehzadeler İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

AK PARTİLİ BAYBATUR'NDEN SURUÇ'TAKİ SALDIRIYA TEPKİ

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından da parti binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve 1. sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, 4. sıra milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık, 9. sıra milletvekili adayı Samed Zenginoğlu, 10. sıra milletvekili adayı Serkan Eren, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, ilçe başkanları ve partililer programa katıldı. Bu yıl sade bir bayramlaşma töreni düzenlediklerini dile getiren İl Başkanı Mersinli, 24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala birçok milletvekili adayının ve partililerin seçim bölgelerinde seçim çalışmasına devam ettiğini söyledi. AK Parti MKMYK üyesi Murat Baybatur ise, Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "Dün yaşanan üzücü olaydan sonra MKYK üyesi kıymetli kardeşim İbrahim Halil Yıldız'a baş sağlığı diliyorum. Hain PKK'lılar ve onların siyasi uzantıları, Suruçlu olan milletvekilimizin ilçede esnaf ziyareti yaptığı sırada, hain bir saldırı düzenleyip, ağabeyini ne yazık ki şehit verdi. Allah rahmet eylesin. Birçok akrabası da yaralı bir şekilde, hatta birkaçı ağır olmakla birlikte hastanede tedavi görüyor. Allah şifa versin. Bu sadece bugün yaşadığımız şeyler değil. Her dönem ne yazık ki AK Parti'ye, AK Parti'yi içine sindiremeyenler tarafından hep saldırı olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Ama biz liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Allah'ın izniyle kefenimizi giyip yola çıkan bir siyasi hareket olarak bu ve buna benzer ahlaksız, vandanlıklara pabuç bırakmayacak kadar cesaretli, dik ve onurlu insanlarız. Biz inanıyoruz ki milletimiz başta Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimiz olmak üzere 24 Haziran günü en güzel cevabı sandıkta verecektir" dedi.

Konuşmaların ardından partililer, birbirleriyle bayramlaştı.

MHP'Lİ AKÇAY'DAN SURUÇ DEĞERLENDİRMESİ

MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Erkan Akçay ve beraberindeki milletvekili adayları, partililerle il binasında bayramlaştı. Partililerle tokalaşan Akçay, Suruç'taki saldırıyı değerlendirerek şunları söyledi:

"Sayın milletvekilimiz ve ailesine, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden insanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu iyi hatırlıyoruz. Bundan önceki anayasa referandumu sırasında çeşitli vesilelerle İbrahim Halil Yıldız, sürekli PKK tehdidi altında olan bir arkadaşımızdır. Bu terör örgütünün her türlü baskı ve tehditlerine rağmen, ülkemizin bütünlüğü, vatanımızın varlığı, devletimizin dirliği ve milletimizin dirliği için ne kadar gayret gösterdiğini biliyoruz. Terör her fırsatta başını kaldırmaya çalışıyor. Özellikle bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum ki bu seçim sürecinde siyasi çıkarları için HDP güzellemesi yapıp, barajı aşırtmaya çalışanları bir kez daha böyle ihanetten vazgeçmelerini diliyorum. Buna davet ediyoruz. Aynı oyunları 2015, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde de yapmışlardı. Siyasi partiler demokratik yarış ve rekabet içerisinde bulunması gereken unsurlardır. Siyasi partilerin bir kör dövüşü içerisinde, düşmanlık ve husumet içerisinde davranarak kör tutumlar içerisine girmemesi gerekir. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni bu konuda uyarıyorum. Bu bayramla birlikte 24 Haziran seçimlerinin de bir bayram şenliği içerisinde kavuşmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından milletvekili adayları ve partililer birbirleriyle bayramlaştı.



