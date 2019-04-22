Maltepe Belediyesi’nde ilk meclis toplantısı yapıldı

Maltepe Belediyesi’nde ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir selamlama konuşması yaparak, seçim sürecinde görev alan tüm siyasi partilere ve görevlilere teşekkür etti ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

Maltepe Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen ve mazbatasını 17 gün sonra alan Ali Kılıç ve meclis üyeleri, ilk meclis toplantılarını gerçekleştirdi. Başkan Ali Kılıç’ın konuşmasıyla başlayan meclis toplantısında her iki partinin grup başkanvekilleri de söz alarak, yeni dönemle ilgili düşüncelerini ifade etti.

“İLKLERİN YAŞANDIĞI BİR SEÇİMİ MALTEPE’DE GERİDE BIRAKTIK”

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Kılıç, “Bugün yeni bir çalışma dönemimizin ilk günü. İlklerin yaşandığı bir seçimi Maltepe’de ve ülkemizde geride bıraktık. Sonuçların Maltepemize, yaşadığımız kente ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Sandığa gidip oy kullanan hemşerilerimiz, seçim bittikten sonra yine birlikte yaşamaya devam ederler. Maltepe halkına öncelikle şunu söylemek isterim ki; seçime katılan her siyasi partimiz, ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etmiştir. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA YAPILAN SALDIRI KINANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da kınayan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Dün tatsız bir olay yaşandı, seçimlerden hemen sonra yaşanması çok üzücü. CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan menfur saldırı, bütün Türkiye’yi derinden yaralamıştır, ürkütmüştür. İnşallah tez elden bu konuyla ilgili gerekli müdahale yapılarak, bir daha bu tür olayların önüne geçilmiş olur diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Daha sonra belediye meclisinde görev yapacak isimlerin seçimine geçildi. Gizli oy, açık tasnif ilkesine uygun olarak yapılan ve 38 meclis üyesinin katıldığı seçimlerde Meclis Başkanlık Divanı kâtipliklerine asil olarak Zeynep Babacan ve Cem Kahraman, yedek olarak Canan Sezgin ve Uluer Kaya seçildi. Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Koçhan, 2. Başkanvekili ise Besim Ünsaldı oldu. Belediye Encümeni’ne Ercan Konak, Ecvet Eşlegül ve Gönül Dinler seçilirken, ihtisas komisyonlarının üyeleri de belirlendi.

Seçilen komisyon üyeleri ise şöyle;

Özgür Aksoy, Canan Sezgin ve Nazmi Korkmaz Plan ve Bütçe Komisyonu’na,

Besim Ünsaldı, Erol Tepebaşı ve Zeynettin Aydın İmar Komisyonu’na,

Yıldız Doğan, Durmuş Türk ve Ufuk Yıldız Tarife Komisyonu’na,

Yahya Han, Canan Sezgin ve Seda Alkan Kesin Hesap Tetkik Komisyonu’na,

Zeynep Babacan, Ayhan Akkaya ve Sevinç Gül Akdere Sağlık ve Çevre Komisyonu’na,

Celal Akgül, Tuncay Akın Orhan ve Resul Gürsoy Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonu’na,

Ercan Konak, Tuncay Akın Orhan ve Serdar Denizden Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu’na,

Kemal Hasgül, Uluer Kaya ve Mehmet Can Arslan Ulaşım Koordinasyon Komisyonu’na,

Nuray Çepni, Erkan Dinçel ve Yakup Yıldız Engelliler Komisyonu’na,

Nuray Çepni, Erdoğan Kocaoğlu ve Kadem Ekşi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu’na,

Canan Döner, Zeynep Babacan ve Sevinç Gül Akdere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na seçildi.

Gayrimenkul Satış Komisyonu’na Celal Akgül ve Tuncay Akın Orhan seçilirken; Marmara Belediyeler Birliği’ne asil olarak Yusuf Koçhan ve Durmuş Türk, yedek olarak Gönül Dinler, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne asil olarak Savaş Eroğlu, yedek olarak Kemal Hasgül seçildi. 24 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda, 2018 yılı denetim komisyonu raporu ve 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine karar verilerek, oturum kapatıldı.

(FOTOĞRAFLI)