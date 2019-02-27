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Maltepe Belediyesi'nden 'haciz' açıklaması

İSTANBUL,() – Maltepe Belediyesi yetkilileri, belediyeye ait arsaların tapularına haciz konulduğu ve imar planları onaylanan Başıbüyük, Gülsuyu ile Gülensu’daki vatandaşların tapularına kavuşamayacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını...

Maltepe Belediyesi'nden 'haciz' açıklaması

İSTANBUL,() – Maltepe Belediyesi yetkilileri, belediyeye ait arsaların tapularına haciz konulduğu ve imar planları onaylanan Başıbüyük, Gülsuyu ile Gülensu’daki vatandaşların tapularına kavuşamayacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Tapularına kavuşmayı bekleyen binlerce vatandaşımızın önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Biliyoruz bu durum bir takım çıkar gruplarını ve siyasi çevreleri rahatsız ediyor” denildi.

Belediyeden yazılı yapılan açıklamada, yetkililer Maltepe Belediyesi ile ALTAŞ Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. arasında, 2013 yılına dayanan borcun ödenmesine rağmen, dosyasının kapatılmamasından dolayı icra dairesi tarafından sehven gerçekleştirilen bir işlemin, kamuoyunda maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını söyledi.

İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi tarafından Maltepe Tapu Müdürlüğü’ne verilen dilekçede, “Borçlu tarafın iş bu borcundan dolayı, hacizlerin fekkine (kaldırılmasına) karar verilmiştir. Üzerine sehven konulan haczin iş bu dosyamıza şamil olmak üzere fekkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.  

“TAPULAR ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK”

Söz konusu haczin Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu’da tapu almayı bekleyen binlerce vatandaşla ilgili olmadığını da belirten açıklamada şöyle denildi:

“Başıbüyük, Gülsuyu, Gülensu halkı ile birlikte imar ve tapu sorununu 40 yıldır dayatılan çözümsüzlüğe son verip, çözüme kavuşturmamız bir takım çıkar gruplarını ve siyasi çevreleri rahatsız etti. Bu üç mahallemizde 50 bini aşkın vatandaşımız 40 yıldır imar ve tapu sorununun çözümü için mücadele etti ancak kimseye seslerini duyuramadılar. 2014 yılında Ali Kılıç’ın göreve gelmesiyle birlikte ise imar ve tapu sorunu çözüldü. Tapularına kavuşmayı bekleyen binlerce vatandaşımızın önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Biliyoruz bu durum bir takım çıkar gruplarını ve siyasi çevreleri rahatsız ediyor. Yalan ve iftiralarla yaklaşan yerel seçim öncesi, halkımızla gerçekleştirdiğimiz mücadeleyi gölgelemek ve siyasi menfaat etmek isteyenlere, mahkemelerde yüce Türk Adaleti, 31 Mart'ta da halkımız gereken cevap verecektir.”

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