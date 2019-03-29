Maltepe Belediye Başkan Adayı Baykan: Halkımız Maltepe'de partizanlığı reddediyor

İSTANBUL, ()-CUMHUR İttifakı MHP Maltepe Belediye Başkan adayı Ahmet Baykan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Baykan, "Bu seçimlerde halkımız partizanlığı reddederek, bir demokratik tavır ve birliktelik sergiliyor. Halkımızı Maltepe’ye hizmete fırsat verecek bir anlayışa davet ediyoruz” dedi.

MHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan Esenkent Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Cumhur İttifakının adayı olan Baykan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, bazıları birlikte fotoğraf çektirdi. Maltepe’de yaşayan ve ilçeyi tanıyan biri olduğunu söyleyen Baykan, "Bu süreç Maltepe’nin geleceğine ilişkin, insanların güven duyabileceği, şehrin her yanını tanıyan, bilen insanlarla devam ettirdiğimiz bir süreç. Burada bir tek ittifak var oda Maltepelinin ittifakı. Maltepe’nin mazisinde buraya dokunmuş, hizmet üretmiş, tanınır, bilinir adayı ve meclis üyeleri ile birlikte yüzde yüz Maltepeli olan bir ekip var. Bu seçimlerde halkımız partizanlığı reddederek, bir demokratik tavır ve birliktelik sergiliyor. Halkımızı kamu hakkını gözetecek, koruyacak, halkın vergileriyle Maltepe’ye hizmete fırsat verecek bir anlayışa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KONU”

Projelerinden de bahseden Başkan adayı Baykan, “Mapark işgalini kaldıracağız. Engellilerimize yeni merkezler inşa edeceğiz. Mahalle bazlı çalışmalarımızla mutlak surette her mahallemizin kendine özgü problemlerini çözen projelerimiz var. Kentsel dönüşüm bizim için en önemli konu. Tapu verdik sözünün arka planında gerçeği yansıtmayan, vatandaşların rehin alındığı bir kentsel yağmaya dönüşebilecek tehlikeye dair uyarı görevimi de halkımıza yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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