Mahkeme CHP Bolu il kongresi için 'çağrı heyeti' atadı

BOLU'da CHP il kongresinin usulsüz yapıldığı gerekçesiyle açılan davada Bolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi karar verdi. Mahkeme il kongresini yapmak üzere partili 3 kişiyi 'çağrı heyeti' olarak atadı.

Parti üyesi ve delegesi Mehmet İlker Karaoğulları, 2015 tarihinde yapılan CHP İl Başkanlığı kongresinin merkez ilçe delege seçimleri yapılmadan gerçekleştirildiği gerekçesiyle 148 imza toplayıp Bolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Yaklaşık 1 yıl süren dava, sonuçlandı. Karar duruşmasında il yönetimi avukatı, Merkez Yürütme Kurulu tarafından olağan kongre kararı alındığını ve ilan edildiğini, bu nedenle olağanüstü kongre talebinde bulunmanın kötü niyetli ve mevzuata aykırı olduğunu ifade ederek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere üyeler Cemal Bakan, İsmail Uludağ ve Selam İşbilir'in çağrı heyeti asıl heyeti olarak atanmasına karar verdi. Mahkeme, Burhan Yıldırım'ın da çağrı heyeti yedek üyesi olarak görevlendirilmesini kararlaştırdı.

MİLLETVEKİLİ ÖZCAN DEĞERLENDİRDİ

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, kararı değerlendirerek, "İçinden iki tane FETÖ şüphelisinin çıktığı il yönetiminin olağanüstü il kongresiyle değiştirilmesi için tüzüğümüzün öngördüğü yarıdan fazla delegenin imzasıyla başvurulmuştu. Ancak genel merkezimizin kongreyi yapmaması nedeniyle de imza sahipleri adına bir arkadaşımız 'çağrı heyeti' kamuoyunda bilinen adıyla 'kayyum' atanması için dava açmıştı. O davanın duruşması bu sabahtı. Bolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi bu konuda kararını verdi ve çağrı heyeti görevlendirdi. 3 partilimizi çağrı heyeti olarak olağanüstü Bolu il kongresinin seçimli olarak yapılması konusunda görevlendirdi. Şimdi ben buradan çağrı heyetinde görev alan arkadaşlara çağrıda bulunuyorum. Tüzük size 45 günlük süre öngörmüş ama bana göre 45 günlük süreyi beklemeden genel merkezle temas ederek il kongresinin belirlenmesi çağrısında bulunuyorum. Artık bu karara itiraz da süreci durdurmamaktadır. Bu konuda daha fazla süreci uzatmadan çağrı heyetine yardımcı olunarak genel merkezin de bu kongrenin toplanma konusunda talimat vermesini bekliyorum" dedi.

İL YÖNETİMİNDE 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ

İl yönetimindeki bir kişinin FETÖ/PDY şüphelisi olarak tutuklanması, bir kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasını değerlendiren Özcan, şöyle konuştu:

"26 Aralık 2015'de blok listeyle seçilen il yönetim kurulu üyelerinin iki tanesi FETÖ soruşturması kapsamında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu olayın ardından İl Emniyet Müdürü'nü arayarak kendisinden bilgi aldım. Ve iddiaların çok ciddi olduğunu gördüm. Dün itibariyle bu iki yönetim kurulu üyesi önce savcı önüne çıkartıldı arkasından savcılık bir tanesinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına bir anlamda tutuksuz yargılanması diğerini de tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderdi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen il yönetim kurulu üyesi tutuklandı. Gerekçede FETÖ'nün yazışmalarında kullandığı iddia edilen 'Bylock' programını telefonuna indirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili. Savcılarla görüştüm ve somut şüphelerle deliller bulunduğunu da üzülerek öğrendim. Hangi partide ne kadar FETÖ ile ilgili ne kadar bağlantısı olan varsa bunların sonuna kadar üzerine gidilmeli. Bu parti CHP, AK Parti, MHP yada başka bir parti olabilir. FETÖ'nün ne kadar tehlikeli ve her alana sızma gayreti olduğunu biliyorduk. 17-25'den sonra FETÖ'nün AK Parti'ye sızdığı ortada. Başka partilere sızma girişimleri olduğunu biliyorduk. Bu iki FETÖ şüphelisi parti il yöneticisinin de bir sızma yöntemiyye partiye katıldıklarını düşünüyorum. Maalesef tutuklanan arkadaşın normal yollardan bir üyeliği söz konusu değil. CHP tüzüğüne 2-3 yıl önce getirilen internet üzerinden üyelik yöntemiyle partimize üye olduğu yaptığımız araştırmada ortaya çıktı. Hiçbir CHP'li üyenin bu tutuklanan il yöneticisine kefil olmadığı ya da referans olmadığı ortada."



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