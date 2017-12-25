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Mahir Ünal : O gece havaalanından sıvışanların  bizi anlayamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın bugünkü açıklamalarına twitter hesabından cevap verdi. Mahir Ünal " O gece millet ülkesinin...

Mahir Ünal : O gece havaalanından sıvışanların  bizi anlayamaz

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın bugünkü açıklamalarına twitter hesabından cevap verdi.

Mahir Ünal " O gece millet ülkesinin derdine düşmüşken oturduğu rahat koltuğunda tv izleyen, havaalanından sıvışan, tankları gördüğünde 'AKP'den kurtuluyoruz' diye alkış tutanların da bizi anlamasını beklemiyoruz." dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle; "CHP sözcüsünün anlayacağı şekilde tekrar ifade ediyorum: Bu düzenleme o gece canı pahasına ülkesini çıplak elleriyle savunanların hukukunu korumak için yapıldı. 15 Temmuz’a kontrollü darbe diyen, şehit ve gazilerin hakkını gözetmek bir yana insan hakları kisvesi altında darbeci askerleri aklamaya çalışanların, 'masum askerler öldürüldü' iftirasını yayanların bu düzenlemeyi anlamalarını elbette beklemiyoruz. O gece millet ülkesinin derdine düşmüşken oturduğu rahat koltuğunda tv izleyen, havaalanından sıvışan, tankları gördüğünde 'AKP’den kurtuluyoruz' diye alkış tutanların da bizi anlamasını beklemiyoruz. O gece daha darbe tehdidi nihayete ermemişken, milletle omuz omuza verdiğimiz mücadele devam ederken, panikle darbenin faillerinin akibetinin peşine düşenlerin de bizi anlamasını beklemiyoruz.

FETÖ'ye olan diyet borcunuzun onların avukatlığını da kapsadığını biliyorduk, bu vesileyle bir kez daha müşahade etmiş olduk. Siz hiçbir zaman 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin yanında durmadınız, onların ve yakınlarının yaşadıklarını anlamak gibi bir çabanız olmadı. Fetöcülerin mahkeme salonlarında şehit yakınları ve gazilere 'yargılanacaksınız' diye bağırmaları da sizi rahatsız etmez. Siz bu ülkenin demokrasisine ve insan haklarına kast eden terör örgütlerini perdelemek adına, milletin hukukunu koruyanları hedef alacak kadar gayri millisiniz. Yapılan düzenlemenin geçmişe dönük olduğunu bildiğiniz halde efendilerinizin kulağınıza fısıldadığı iftira ve yalanlara devam edin. Millet sizi de bizi de iyi tanıyor." 
 

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