Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

Mahir Ünal: Muharrem İnce'yi milletin vekillerinden özür dilemeye davet ediyorum

ANKARA () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bilecik'te yaptığı konuşmasını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu CHP'sinin 24 Haziran mağlubiyetine ön almak maksadıyla...

Mahir Ünal: Muharrem İnce'yi milletin vekillerinden özür dilemeye davet ediyorum

ANKARA () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bilecik'te yaptığı konuşmasını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu CHP'sinin 24 Haziran mağlubiyetine ön almak maksadıyla öne sürdüğü, tüm sorumluluğu üzerine yüklediği ve parti içi muhalefeti dindirmek için araç olarak kullandığı Muharrem İnce, Bilecik'teki konuşmasında Türk siyaseti açısından utanç verici sözler sarf etmiştir. Bugün anlıyoruz ki; Sayın İnce, Kılıçdaroğlu hastalığına çoktan yakalanmıştır. Muharrem İnce'yi milletin vekillerinden özür dilemeye davet ediyorum" dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarını twıtter'dan eleştirdi.  Ünal'ın açıklaması şöyle: "Kılıçdaroğlu CHP'sinin 24 Haziran mağlubiyetine ön almak maksadıyla öne sürdüğü, tüm sorumluluğu üzerine yüklediği ve parti içi muhalefeti dindirmek için araç olarak kullandığı Muharrem İnce, Bilecik'teki konuşmasında Türk siyaseti açısından utanç verici sözler sarf etmiştir. Bugün anlıyoruz ki; Sayın İnce, Kılıçdaroğlu hastalığına çoktan yakalanmıştır. Muharrem İnce’yi milletin vekillerinden özür dilemeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanımız daha önce, Muharrem İnce’ye; yalanı, iftirayı, karalamayı, bölmeyi kendisine meslek edinen Kemal Kılıçdaroğlu’na benzemek zorunda olmadığını hatırlatmıştı. Bu yaklaşım hangi partiye mensup olduğu farketmeksizin tüm milletvekillerini töhmet altında bırakan, siyasetin ruhuyla bağdaşmayan kirli bir yaklaşımdır. AK Parti Türkiye’de siyasetin de siyasetçinin de itibarını yükseltmiş, siyaseti millete hizmet etmenin bir aracı haline getirmiştir. İtibarı yükselen siyaset, vesayetçi zihniyetin alanını daraltmış ve sivil demokratik siyaseti hakim kılmıştır. Milletvekilliğini hırsızlık olarak tanımlayan, siyaseti kirli addeden bu yaklaşım, geçmişteki vesayetçi aklın ürünüdür. Gazi Meclisimizin itibarına yönelik çirkin bir saldırıdır." 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325