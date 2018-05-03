Liseli aday adayı Abalı: Cesaretimden dolayı öğretmenlerim tebrik etti

ZONGULDAK'ta lise son sınıf öğrencisi Melikkan Mücahit Abalı (18), Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Gençlere ses olmak için yola çıktığını söyleyen Abalı, "Cesaretimden ve özgüvenimden ötürü öğretmenlerim tebrik ettiler" dedi.

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Melikkan Mücahit Abalı, Ak Parti İl Başkanlığı'na gelerek, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun'a adaylık başvuru dilekçesini teslim eden Melikkan Mücahit Abalı, kararı ailesi ile görüşerek verdiğini söyledi. Ailesinin desteğiyle aday adayı olduğunu ifade eden Abalı, şöyle dedi:

"İlk önce babamla konuştuk. Ona, 'Telefonumu satacağım, yine de aday olacağım' dedim. Ben küçüklüğümden bu yana Ak Parti için bir yerlere gelmek isteyen birisiydim. Gençlere ses olmak için yola çıktım. Cumhurbaşkanımız ile birlikte ülkemizi daha iyi yerlere getireceğime inanıyorum. Kendisi bize güvendi ve milletvekili seçilme yaşını 18'e indirdi. Cesaretimden ve özgüvenimden ötürü öğretmenlerim tebrik ettiler. 18 yaşında olduğum için bazı kişiler, 'Daha genç olduğunu düşünüyoruz' dediler. 'Millet ne der?' dediler. 'Senden olur mu?' diyen arkadaşlarım da oldu. Ancak çoğu arkadaşım yanımda ve destek veriyor. En büyük destekçim olan babam ve annem Ak Parti için mücadele veren kişiler. Anneme ve babama bu kararı verdiğimi açıkladığımda benimle gurur duyacaklarını söylediler. Ben de bu yolda ülkeme hizmet için yola çıktım."



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