Limoncuoğlu: Türkiye’nin endişeleri artık NATO tarafından dikkate alınıyor

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu NATO zirvesini değerlendirdi. Limoncuoğlu, “Sonuç bildirisinde 'Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız' denildi. Bununla birlikte sonuç bildirisinde NATO ülkelerinin terörle mücadelede birliktelik sağlaması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu yıllardır terör örgütlerine karşı mücadele veren Türkiye için önemli bir netice” dedi.

Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Limoncuoğlu, Suriye’de yaşanan iç savaşın doğal olarak bu zirvenin en önemli konularından biri olduğunu söyledi ve “Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye’ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunuyor. NATO Zirvesi sonuç bildirisine göre de 'bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır' deniliyor. Bu aslında Türkiye’nin NATO’nun sınır ülkelerinden biri olduğunu yeniden kanıtlayan bir görüştür. NATO, Türkiye’ye yönelik Suriye’den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam edecek. Türkiye’nin endişeleri artık NATO tarafından dikkate alınıyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE – NATO İLİŞKİLERİ NORMALLEŞME YOLUNA GİRDİ”

Türkiye – NATO ilişkilerinin son Brüksel Zirvesi'nde yeniden düzelme yoluna girdiğine vurgu yapan Limoncuoğlu, “Kıbrıs’ta yaşanan katliamlardan beri Türkiye’nin NATO ile olan ilişkileri zaman zaman gerilmiş ama genellikle kısa veya orta vadede toparlanmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Türkiye’nin NATO ile olan ilişkileri yeniden gerilmişti; fakat şimdi bu sonuç bildirgesinden çıkan neticeden de görebileceğimiz gibi Türkiye-NATO ilişkileri yeniden normalleşme yoluna girmiştir” dedi.

Zirvedeki kararları Kuzey Amerika ve Avrupa´nın birlikte aldığını dile getiren Limoncuoğlu, “Zirveden çıkanlara baktığımızda, Türkiye-NATO ilişkilerinin tekrardan yavaş yavaş rayına oturduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda yaşanan gelişmeler, NATO’nun Türkiye’nin önemini daha da iyi anlamasına sebep oldu. Rayına oturan ilişkiler şüphesiz ki karşılıklı yoğun diplomatik çabalar sonucunda gerçekleşti” dedi.

(FOTOĞRAF)