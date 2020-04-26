Limon kurgulu haber Basın Konseyi'nde

CHP’li Vekil Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu aleyhinde düzmece haber hazırlayan Mersinli yerel gazeteci Mahmut Dölek’i Basın Konseyi’ne taşıdı.

Tanal dilekçesinde, 17 yıllık AKP iktidarında basının geldiği hazin duruma dikkat çekerek, “Mahmut Dölek’in aslında yandaş ve havuz medyasının aynadaki yansıması olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Mersinli üreticilerden 100 ton limon satın alarak vatandaşa ücretsiz dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde kurgu haber yapan Mahmut Dölek isimli yerel gazeteciyi Basın Konseyi’ne şikayet etti.

Tanal şikayet dilekçesinde, Mersin’in Erdemli ilçesinde gazetecilik yapan ve bir internet sitesinde yazar olarak gözüken Dölek’in, zaman zaman iktidara yakınlığıyla bilinen ulusal TV kanallarına da görüntülü haber gönderdiğine dikkat çekti.



Tanal dilekçede, Dölek ile “Ekrem İmamoğlu, limonları yandaş stokçudan aldı” ifadesini kullanması konusunda yönlendirilen üretici kılığındaki Ömer Tuncel’in AKP’ye yakın oldukları bilgisinin medyada yer aldığını, ikilinin sosyal medya hesaplarında, siyasi görüşlerini açıkça ortaya koydukları çok sayıda paylaşım ve fotoğraf yer aldığını kaydetti.



MAHMUT DÖLEK, YANDAŞ VE HAVUZ MEDYASININ AYNADAKİ YANSIMADIR

Dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurulmak amacıyla hazırlanan düzmece habere ait görüntülerin, 17 yıllık AKP iktidarında gazeteciliğin geldiği noktayı göstermesi bakımından ibret verici olduğunu vurgulayan Tanal, “Mesleğini hakkıyla yerine getiren, basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya sarılan, belgesiz, delilsiz haber yapmayan başarılı gazeteciler sistem dışına atılırken, körü körüne biat ve itaate dayalı yandaş gazetecilikle de mesleğin içi boşaltılmıştır. Mahmut Dölek isimli yerel gazetecinin aslında yandaş ve havuz medyasının aynadaki yansıması olduğu unutulmamalıdır” dedi.



DÖLEK HAKKINDA GEREĞİ YAPILSIN



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Basın Konseyi’ne gönderdiği dilekçede, Mersin Erdemli’de yerel gazetecilik yapan Dölek hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3’üncü, 4’üncü ve 12’nci maddelerini ihlalden gereğinin yapılmasını talep etti.