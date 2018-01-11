ANKARA () -TBMM’de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.
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ANKARA () -TBMM’de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.
11 Ocak 2018 Perşembe 19:34
ANKARA () -TBMM’de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.
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