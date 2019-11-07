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Kurtulmuş: Trump ile görüşmede Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye'nin hakkı ve hukukunu en iyi şekilde koruyacak. Biz bütün bu süreç...

POLİTİKA 07.11.2019, 14:23
Kurtulmuş: Trump ile görüşmede Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye'nin hakkı ve hukukunu en iyi şekilde koruyacak. Biz bütün bu süreç içerisinde iplerin en gergin olduğu zamanlarda bile asla diplomasiyi ihmal etmedik. Bu görüşmede de Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak ve Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi için inşallah teyit alacaktır" dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışı için Erzurum'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Barış Pınarı Harekâtıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin geldiği noktanın fevkalade önemli olduğunu vurguladı. En baştan itibaren ilan edilen pozisyonu sahada da göstererek, adımlarımızı atmaya devam edildiğini bildiren Kurtulmuş, "Türkiye hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü olmayan ülkedir. Hatta hiçbir ülkenin bir damla petrolünde de gözü olmayan bir ülkeyiz. Bizim amacımız çok açık ve netti. 4 temel amaçla bu Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Cumhurbaşkanımızın liderliği, önderliği, cesareti ve kararlığıyla belli bir noktaya gelindi. Mehmetçiğimizin kahramanlığı, ordumuzun dirayetiyle de güzel bir sonuç elde edildi. Şimdi bundan sonra Amerika ve Ruslarla masada varılan anlaşmanın inşallah sahada da sonuçlarını görmek istiyoruz. Sadece efendim 'bunlar çekildiler, çekiliyorlar' demek yetmez. Bütün bu terör gruplarının Suriye'nin kuzeyinden tamamıyla temizlenmesi Türkiye'nin hedefidir. Ayrıca oradan Türkiye'ye karşı yapılacak olan saldırıların artık ne olursa olsun bitirilmesini arzu ediyoruz. O bölgenin güvenli bir bölge haline getirilerek 2 milyona yakın Türkiye'de yaşayan Suriyelinin oraya kendi memleketlerine dönmelerini temin etmeye gayet ediyoruz. En nihayetinde zaten emperyalizmin bir projesi olan Orta Doğu'nun daha fazla dağılması, parçalanmasına mani olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.
'AMACIN KANLI SATRANÇ TAHTASINDA GÜÇ ELDE ETMEK OLDUĞUNU BİLİYORUZ'
Masaya oturdukları ülkelere Barış Pınarı Harekatı'nın hedefleri konusunda Türkiye'nin kararlılığını aktardıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Ruslara ne söylüyorsak, Avrupalılara da, Amerika'ya da diğer insanlara da aynı şeyi söylüyoruz.  Şimdi bundan sonra inşallah Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçlarının sahada da çok güçlü şekilde görülmesini temin edeceğiz. Bunun için büyük bir kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımız, Amerika'da Sayın Trump’la yapacağı görüşmeyle de bunları nihayetinde temin edecektir diye ümit ediyorum. Ayrıca diğer alanlarda da Rusların da garanti ettiği bölgelerde de bir tane teröristin kalmaması için müşterek çalışmayı sürdüreceğiz. Nihayetinde terör örgütlerinin tamamını bu coğrafyadan söküp atmak mecburiyetindeyiz. Terörün bir araç olarak kullanılması ise maalesef bunu kullanan ülkeler için yeterince büyük bir ayıptır. Zaten bu terör örgütlerinin kullanılması işi de yeni bir iş değildir. Osmanlı cihan devletinin çözülmeye başladığı, yıkılmaya başladığı dönemlerden itibaren maalesef emperyalist güçler bu terör örgütlerini çok iyi kullandılar. Bizim için eski bir senaryonun yeniden oynanmasıdır. Dünya siyaseti için de DEAŞ'ını, PYD'sini, YPG'sini, FETÖ'sünü bir araya getirip kullananların esas amacının bu kanlı satranç tahtasında güç elde etmek olduğunu da çok iyi biliyoruz. Türkiye, oynanan oyunun farkındadır. Bu oyunların oynanmasına müsaade etmeyecek. Bu emperyalizmin piyonları olan terör örgütlerine karşı mücadeleye devam edeceğiz, ta ki bölge bir esenlik yurdu haline gelsin" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN HAKKI SONUNA KADAR KORUNACAK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında 13 Kasım'da gerçekleşecek görüşme hakkındaki görüşleri sorulan Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız tabi kararını verecek. Biliyorsunuz Türkiye'nin hakkı ve hukukunu en iyi şekilde koruyacak. Biz bütün bu süreç içerisinde iplerin en gergin olduğu zamanlarda bile asla diplomasiyi ihmal etmedik. Sayın cumhurbaşkanımız muhataplarıyla birebir gerektiğinde telefonla, gerektiğinde yüz yüze bu görüşmelerini yaptı ve Türkiye'nin hakkını, hukukunu sonuna kadar korudu. Bu görüşmede de Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak ve Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi için inşallah teyit alacaktır" diye yanıtladı.         

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