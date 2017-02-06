Kurtulmuş'tan 'Varlık Fonu' açıklaması: Türkiye'nin kendisini garantiye alması için ortaya konulmuş bir fondur / Fotoğraflar
06 Şubat 2017 Pazartesi 16:48
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