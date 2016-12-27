Kurtulmuş'tan 'El Bab' açıklaması: Kimse yardım etmese de Türkiye, El Bab operasyonunu çözebilecek noktada

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki El Bab operasyonuyla ilgili "Türkiye'yi bir dönem dışarıdan hava koalisyonu destekledi. Türkiye'ye kimse yardım etmese de Türkiye bu bölgeleri kendi ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğü için Türkiye, El Bab operasyonunu da milli birikimleriyle çözebilecek bir noktadadır" dedi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yılın son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, "Bu konuda Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı teknokrat düzeyinde iş birliği içerisinde çalışmaları belli bir noktaya getirdi. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması, serbest ticaret anlaşmaları vasıtasıyla Gümrük Birliği'nin çeşitlendirilmesi ve AB'nin genelini ilgilendiren konularda da Türkiye'nin taraf olmasını sağlayıcı adımların atılması için neler yapılabilir; bunlarla ilgili çalışmalar Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirildi. Son derece verimli ve ufuk açıcı bir tartışma oldu. Belli bir yol haritası, alternatif senaryolar var. 4 alternatif senaryo arasından en uygun olanları tespit edilip, bu senaryoların sektör bazında da zenginleştirilmesi temin edilecek. Böylece Gümrük Birliği'nin yeniden müzakeresiyle ilgili ümit ediyoruz ki AB tarafıyla müzakere süreci başlatılacaktır" diye konuştu.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI: MHP ANAYASA PAKETİNE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEK

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü anayasa görüşmesi üzerinden, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili 3 maddede değişiklik yapılacağına ilişkin yorumlar sorulan Kurtulmuş, "MHP ile görüşmelerimiz şeffaf şekilde yürüyor. Baştan belirlenen prensipler çerçevesinde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Genel bir mutabakat, tam bir mutabakat içerisinde MHP, zaten Meclis'e inmiş olan bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir" diye yanıt verdi.

KAYIP ASKERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: TEYİT EDİLMİŞ, NETLEŞMİŞ BİLGİ YOK

Bir gazetecinin 'IŞİD'in kendi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı görüntüler vardı. Resmi açıklama gelmedi. Bir değerlendirmeniz olur mu?' sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu video görüntüleriyle ilgili henüz TSK ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Zaten teyit edilmiş bir bilgi olsa bunu kamuoyuyla paylaşırız. Soruyu sorduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Bu tür terör örgütleri dünyanın aşağılık, en kirli mekanizmaları. Olsun, olmasın herhangi bir video görüntüsünü yayınlayarak, halka korku salmak istiyor. Halkı çaresizliğe itmek istiyor. Halkı kendi içine kapatmaya çalışıyor. Herkes birbirinden, yanındakinden korksun istiyor. Kusura bakmasınlar. Medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye şu anda DEAŞ'la fiilen sahada bir savaş halindedir. Oturduğu sıcak masaların üstünde uyduruk görüntüler üzerinden propagandalarla Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Sosyal medya, büyük bir imkan, büyük bir nimet. Bundan milletimizin menfaatleri istikametinde istifade edelim. Terör örgütlerinin istediği şekilde sosyal medyayı kullanacak bir duyarsızlık içerisinde kimse olmasın. Bu milli bir sorumluluktur, milli bir görevdir. Çok şükür ulusal medya da bu anlamda büyük oranda özellikle son dönemlerde bu konuda ciddi bir dayanışma vardır. Haberleri milli menfaatlerimizin süzgecinden geçirerek, değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme içerisinde hareket eden medya kuruluşlarımıza da çok teşekkür ediyorum"

"EL BAB OPERASYONU SAVSAKLANIYOR DEĞİL"

Musul operasyonunun durgunluk süreci yaşadığı ve DEAŞ'ın asıl güçlerini El Bab'a kaydırdığı yönündeki iddialar sorulan Kurtulmuş, "Musul'da DEAŞ çok kuvvetli şekilde direnç gösterdiği için Musul operasyonu zaten bitirilemedi. DEAŞ unsurları Musul'dan ayrıldılar, diye El Bab operasyonu savsaklanıyor değil. Musul'daki DEAŞ unsurları oradaki varlıklarını sürdürüyor. Bu bilgi, yanlış bir bilgidir. Türkiye, El Bab operasyonuyla ilgili, Fırat Kalkanı operasyonunun bütün ayaklarıyla ilgili, bütün tarafları zamanında, vaktinden önce bilgilendirmektedir" dedi.

"KİMSE YARDIM ETMESE DE TÜRKİYE, EL BAB OPERASYONUNU ÇÖZEBİLECEK NOKTADA"

El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinden destek gelmediği bilgisi üzerinden ABD ile bu konuda herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığı sorulan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Münbiç'ten PYD unsurlarının çıkarılması için şu anda çok seri görüşmeler sürdürülüyor. Başta verilen söz çerçevesinde PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna gitmesini sağlayacak sonuç, inşallah elde edilecektir. Türkiye'yi bir dönem dışarıdan hava koalisyonu destekledi. Türkiye'ye kimse yardım etmese de Türkiye bu bölgeleri kendi ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğü için Türkiye, El Bab operasyonunu da milli birikimleriyle çözebilecek bir noktadadır. Tabi ki çok kolay değil, hepimiz farkındayız. İnşallah hep beraber bu desteği vereceğiz ve El Bab'ın Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

"SAVAŞ STRATEJİSTİ GİBİ YORUMLAR YAPMALARINI DOĞRU BULMAM"

Halep'te bulunan bazı silahlı grupların, El Bab harekatına destek vermek üzere bölgeye geçtiğine ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı sorulan Kurtulmuş, "Sahanın son derece karmaşık olduğunu görmemiz lazım. Bu coğrafyada sürdürülmesi gereken Musul operasyonu gibi, Rakka operasyonu gibi El Bab operasyonu gibi 3 önemli operasyonun olduğunu biliyoruz. Birilerinin herhangi bir şekilde oturarak ya da birtakım sosyal medya bilgilerine dayanarak, bir savaş stratejisti gibi yorumlar yapmalarını doğru bulmam. 3 önemli şehirde de Musul'da, Rakka'da, El Bab'da uluslararası camia bir an evvel DEAŞ'ı buralardan temizlemek için iş birliği yapıyor. Ümit ederim ki sonuç elde ederiz" diye konuştu.

"MİLLET DE 'EVET' DERSE MANİ OLMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Anayasa değişiklik teklifine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarıyla MHP Genel Başkan Yardımcı Sadir Durmaz'ın sosyal medya üzerinden referandum için tarih vermesi konusunda görüşleri sorulan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreç önemli bir noktadır. İnşallah Türkiye, çok kısa bir süre içerisinde anayasa görüşmelerini tamamlayıp, referanduma gidecek. 367'yi aşsa bile referanduma gidecek. Burada herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Bu anayasa değişikliği Türkiye'de etkin bir yönetim modeli kurulması için talep edilmiş olan bir değişikliktir. Desteği parlamentodaki milletvekilleri verirse bu anayasa değişiklik teklifi millete gider. Millet de 'evet' derse buna mani olmaya kimsenin gücü yetmez. Milletten başka hiçbir güç bu memlekette yoktur. Herkesin üslubuna dikkat etmesi lazım. Biz bu anayasa meselesini toplumda kamplaşma meselesi değil, bir bütünleşme meselesi olarak görüyoruz"

"ATATÜRK, TÜRKİYE'NİN KURUCU BAŞKOMUTANI; ERDOĞAN, BUGÜNKÜ BAŞKOMUTANIDIR"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin ulusal mücadelesi, milli mücadelesi kimsenin babasının malı değildir. Bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk, herkesin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucu başkomutanıdır. Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutanıdır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'la Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı yerlerde göstermeye çalışmak en azından siyaseten birtakım hesapların içerisinde olmak demektir. Bundan vazgeçsinler. Bu fayda getirmez. Doğru bir üslup da değildir. Türkiye'de bırakın bazı ortak değerlerimiz ortak kalsın. Partilerimiz, siyasi görüşlerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Allah aşkına dokunmayın. Cumhuriyetin kurucu değerleriyle, cumhuriyetin kurucu lideriyle onu, bugüne malzeme yaparak, konuşmanın hangi siyasi getiri elde edilmeye vesile olacağını anlamıyorum. Doğru da bulmuyorum. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden 2017 yılında yapılacak bir referandumu yönlendirmeye kalkmak, siyaseten çok büyük bir talihsizliktir"

OHAL AÇIKLAMASI: REFERANDUM SÜRECİNE GİDERKEN OHAL'İN KALDIRILMASINI ARZU EDERİZ

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 20 Ocak'ta sona ereceği hatırlatılarak, OHAL'in bir kez daha uzatılmasının gündemde olup olmadığı sorulan Kurtulmuş, "Bakanlar Kurulu'nda bugün gündeme gelmedi. OHAL, laf olsun diye ortaya konulmuş bir şey değildir. Birtakım zorunluluklar dolayısıyla konulmuştur. Eğer OHAL uygulamaları olmasaydı teröre karşı etkin mücadele kapsamında atılan birçok adımın atılması mümkün olmayabilirdi. OHAL gerektiği kadar olacaktır. Biz de arzu ederiz ki referandum sürecine giderken, OHAL'in kaldırılması, siyasi şartlar el veriyorsa kaldırılması mümkünse diğer partilerle müzakere yapılarak, belli bir noktaya gelinir. Bugün için bu yönde alınmış bir kararımız yoktur" diye yanıt verdi.

"SAHADA BİR SAVAŞ OYUNU OYNAMIYORUZ"

El Bab operasyonuna Rus jetlerinin de destek verdiği yönündeki iddialar da sorulan Kurtulmuş, "Sahada bir savaş oyunu oynamıyoruz. Can pazarının yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz. Orada Silahlı Kuvvetler'imizin çok değerli mensupları, evlatlarımız da orada. Şuradan şu kalktı, buradan bu indi; birtakım sözlerle sanki masa başında bir savaş oyunu oynuyormuş gibi sözleri kabartarak hatta bazen de abartarak, söz söyleyemeyiz. Türkiye, operasyonla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Bununla ilgili ne gerekiyorsa onu yapacaktır" dedi.

YAZ SAATİ AÇIKLAMASI: GERİYE ALMA NİYETİMİZ YOK

Tartışmalara neden olan yaz saati uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorulan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Geriye alma şeklinde bir niyetimizin olmadığını ifade etmek isterim" diye yanıt verdi.