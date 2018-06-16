Kurtulmuş: Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bir şenlik havasında Türkiye'nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu. Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bakırköy ilçe teşkilatını ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş burada partilerle bayramlaştı.



Ardından kısa bir açıklama yapan Numan Kurtulmuş, “Ne yazık ki 2 gün önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parti mensuplarımız bazı HDP'liler tarafından yapılan saldırı sonucu son derece elim bir olay ortaya çıktı. Sayın milletvekili adayımız İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi vefat etti. Ayrıca o olayda ölen başka insanlar oldu. 10'un üzerinde insan da yaralandı. Böylece bir şenlik havasında Türkiye'nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu. Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu. Biz siyasetin kanla, kinle, nefretle, gözyaşıyla yapılamayacağına inananlardanız. Siyaset, sözü güçlü söyleme meselesidir. Sözü güçlü olanın silahla, bıçakla, saldırıyla, sopayla işi olmaz. Söyleyecek sözü olmayanların ya da art niyetli olarak bu memleketin insanları arasına fitne fesat sokmak isteyenlerin işidir silaha, sopaya sarılmak. Bu saldırgan tutum içindeki insanları, grupları, bölücü terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanları çok açık bir şekilde kınadığımızı ifade ediyorum" dedi.

“SEÇİM KAMPANYASINA GÖLGE DÜŞÜRÜLMÜŞ, KAN SIÇRATILMIŞ"



Kurtulmuş, “Mübarek bayram günlerinde maalesef çok güzel devam eden seçim kampanyasına gölge düşürülmüş, kan sıçratılmış ve büyük bir haksızlık yapılmıştır. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Allah yaralı olanlara da şifalar versin. Biz bu memlekette istiyoruz ki herkes huzur içerisinde, sükunet içerisinde kendi görüşünü eşit ve özgür yurttaşlar olarak dile getirebilsin. Siyasetin bu imkanları arttıkça, bundan rahatsız olan bazı çevrelerin eski dönemlerde olduğu gibi, siyasetin üzerinde silahla, korkuyla baskı yaratmaya çalışacakları anlaşılıyor. Buna Türkiye müsaade etmeyecektir. Asla bu anlamda vatandaşlarımızın özgür iradelerinin sandığa yansımasına mani olacak silah, tehdit ve şantaj devirlerine Türkiye geri dönmeyecektir. Bunun bir kere daha çok açık bilinmesini bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Bakan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, “24 Haziran zaferimizin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ancak son bir hafta, son düzlüğe girdiğimiz bu hafta son çalışmalarımızı yapacağız" dedi.