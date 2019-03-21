Kurtulmuş: Örtülü ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefete yönelik olarak, "Örtülü olarak yapmaya çalıştıkları ittifak, ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu ittifakın arkasında 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyen herkes vardır" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da esnafla buluştu. Küçük Sanayi Sitesi Düğün Salonu'ndaki esnaf buluşmasına AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 6'ncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ve Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt ile esnaf katıldı.'FEVKALADE ÖNEMLİ BİR GELİŞME'Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, "Radovan Karadziç, Bosna-Hersek'te 1992- 1995 yılları arasındaki soykırımın baş mimarı, yüzbinlerce Müslümanı sadece 'Rabbimiz Allah'tır' dedikleri için Avrupa'nın göbeğinde katleden, 'Sırp kasabı' olarak bilinen komutanın, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasının onanması, insanlığın vicdanını rahatlatması bakımından fevkalade önemli bir gelişmedir. Hele hele giderek artan geçen hafta Yeni Zelanda'da gördünüz, cuma namazı sırasında 50 Müslümanı katledecek kadar insanlık, Müslümanlık, yabancı ve özellikle Türk düşmanı gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. O katil ne diyor, 'Türkler boğazın doğusunda oturabilir.' Emrin olur, müsaade ettin, 'Boğazın batısında oturamazlar' diyor. 'Avrupa'ya geçmek isterlerse onlara hayat hakkı vermeyiz' diyor. Önce bu densiz ve arkasındaki bu ahlâksız zihniyetin sahipleri, haçlı ittifakının sahipleri şunu iyi bilsin; milletimiz İstanbul'u Sultan Fatih'in fetih hakkı olarak almış ve İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türkün şehri olarak kalacak ve biz burada var olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa'da, Trakya topraklarını kastediyor herhalde, kusura bakma Trakya topraklarında dün vardık, bugün vardık, yarın da var olacağız" dedi.Radovan Karadziç'in yüz binlerce Müslümanı keserken zihin dünyası neyse, Arakan'da yüz binlerce Müslümanı katleden İslam karşıtı zihniyetin anlayışı neyse, Yeni Zelanda'daki bu katilin ve arkasındakilerin zihniyetinin de aynı olduğunu kaydeden Numan Kurtulmuş, "Ellerinden gelse dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlara hayat hakkı vermezler, ellerinden gelse Müslümanların öncüsü ve sözcüsü olan aziz Türk milletini paramparça etmek, yok etmek isterler. Bütün bunların karşısında uyanık olacağız, diri olacağız, iri olacağız" diye konuştu.'BURDUR GÖLÜ'NÜN KURUMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'Yaklaşık 30 yıldır Burdur'a gelip gittiğinden bahseden Numan Kurtulmuş, "Burdur'un önemli meselelerinden birisi de Burdur Gölü'dür. İlk geldiğim zamanda Burdur Gölü'nün ne kadar geniş olduğunu biliyorum. Süratle kurumaya başladı. Belli bir seviyede durdu. Burdur Gölü'nün mutlaka kurtarılması lazım. Bununla ilgili olarak da Menderes Irmağı'nın Eldere bölgesinden gelen bir kolu inşallah senede 2- 3 ay Burdur Gölü'ne akıtılarak, Burdur Gölü'nün kurumasının önüne geçilecek. Bununla ilgili Sayın Veysel Eroğlu bakanken çalışmalar başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Burdur mitinginde de ifade etti" dedi.'TÜRKİYE HAYATİ BİR SEÇİME GİDİYOR'Türkiye'nin 31 Mart yerel seçiminde Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade güzel bir sonuç ortaya koyacağına dikkati çeken Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:"Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere millet sandıkta cevap verecek. Cumhur İttifakı'nın ana fikri milli bekayı korumaktır. 'Milli beka' dediğimiz zaman şunu kastediyoruz. Türkiye'nin karşısına çıkan ve Türkiye'yi bir şekilde tuzak kurarak yolundan çevirmek isteyenlerin hesaplarına karşı dik durmak. Karşımızdaki ittifakın ana fikrinin ne olduğunu çok iyi görüyorsunuz. Birbirine benzemez dört parti bir araya gelmişler, ortak tek bir sözleri yok. Tek ortak noktaları 'Tayyip Erdoğan düşsün, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' Bu millet 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye sahip çıkıp, Türkiye düşmanlarına haddini bildirecektir. Türkiye hayati bir seçime gidiyor. İttifakın takkesi düştü, kel göründü. Örtülü olarak yapmaya çalıştıkları ittifak, ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu ittifakın arkasında 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyen herkes vardır. 'Cumhur İttifakı düşsün de nasıl düşerse düşsün' diyen hemen hemen herkes vardır. Türkiye'nin bekası, istikrarı, ekonomik büyümesi için oylarımızı 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın etrafında toplayacağız."

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